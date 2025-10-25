सीएनजी वाहनाखालीच फोडला ‘सुतळी बॉम्ब’!
अंबरनाथ, ता. २५ (वार्ताहर) : दिवाळीचा सण म्हणजे आनंद, प्रकाश आणि एकोपा. पण या सणात संवेदनशीलतेऐवजी उद्धटपणाने वागणाऱ्या काही तरुणांनी एका कुटुंबाचा जीव धोक्यात घातल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथ (पूर्व) येथे घडली आहे.
गायकवाड पाडा परिसरातील जे. पी. सिम्फनी सोसायटीमध्ये राहणारे वकील जय रजनीकांत गायकवाड हे आपल्या पत्नी आणि ११ महिन्यांच्या मुलीसह वास्तव्यास आहेत. काही दिवसांपासून सोसायटीतील काही तरुण रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात फटाके फोडत होते. या फटाक्यांच्या आवाजाने त्यांच्या चिमुकलीला दचकून रडायला होत होते. त्यामुळे गायकवाड यांनी, माझ्या बाळाला आवाजाची भीती वाटते. कृपया घरासमोर फटाके फोडू नका, अशी विनंती केली. मात्र ही विनंती ऐकून शांत होण्याऐवजी भानुप्रताप यादव (३८), सचिन यादव (३२), दुर्गेश तिवारी (३८), राहुल भालेराव (३०), विशाल आणि राजेश या सहा तरुणांनी गायकवाड दाम्पत्यालाच अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून धमकावले. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून गायकवाड यांनी शिवाजीनगर पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तरुणांना समज दिली. पण या तरुणांनी राग मनात धरला. मध्यरात्री साडेबारा ते एकच्या दरम्यान गायकवाड यांच्या सीएनजी गाडीखाली ‘सुतळी बॉम्ब’ फोडला. स्फोटाचा आवाज एवढा जबरदस्त होता की परिसरातील नागरिक बाहेर पडले. गाडीच्या काचा फुटल्या, वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आणि परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे आरोपींची ओळख पटली असून, पोलिसांकडून त्यांच्या अटकेसाठी तपास सुरू आहे.
आम्ही तिघे ठार झालो असतो!
मी खाली आलो, तर गाडीची काच फुटलेली होती. फुटेज पाहिल्यावर लक्षात आले की माझी पत्नी खिडकी बंद करून आत गेली आणि त्यानंतरच गाडीखाली सुतळी बॉम्ब फोडण्यात आला. जर सीएनजी गाडीचा स्फोट झाला असता, तर आम्ही तिघे ठार झालो असतो, असे जय गायकवाड यांनी सांगितले. फक्त फटाके फोडू नका एवढी विनंती केल्यामुळेच कुटुंबाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा आरोप गायकवाड यांनी केला.
