ठाकुर्ली रेल्वे उड्डाणपुलावरील बेकायदा फलक हटवले
‘फ’ प्रभाग कार्यालयाची कारवाई
डोंबिवली, ता. २५ ः दिवाळीच्या दिवसांत ठाकुर्ली रेल्वे उड्डाणपुलावर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलक लावण्यात आले होते. हे फलक वाऱ्यामुळे तुटून प्रवाशांच्या अंगावर पडण्याची, तसेच रेल्वेमार्गावर उडून अपघात होण्याची शक्यता होती. या धोकादायक बेकायदा फलकांवर महापालिकेच्या फेरीवाला अतिक्रमण नियंत्रण पथकाने तातडीने कारवाई करत ते काढून टाकले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून ठाकुर्ली पुलाच्या दोन्ही बाजूला नेते, कार्यकर्त्यांचे वाढदिवस तसेच सण-उत्सवांच्या शुभेच्छांचे फलक लावले जात होते. जोरदार वाऱ्यामुळे हे फलक तुटून रेल्वेमार्ग किंवा रस्त्यावर पडत होते. हे फलक रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांच्या अंगावर पडल्यास गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता होती. तसेच, रेल्वेमार्गावरून धावणाऱ्या लोकल किंवा एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांच्या अंगावर पडून अपघाताची भीती होती. ठाकुर्ली उड्डाणपुलावर बेकायदा फलकांची गर्दी वाढल्याची माहिती काही जागरूक नागरिकांनी पालिका प्रशासनाला दिली होती. यानंतर पालिकेने या फलकांवर कारवाई केली.
यापूर्वी असे अपघात घडले असतानाही बेकायदा फलक लावणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. त्यामुळे ठाकुर्ली पुलावर यापुढे कोणीही बेकायदा फलक लावले, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेच्या ‘फ’ प्रभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त हेमा मुंबरकर यांनी दिला आहे.
