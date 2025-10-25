एकोप्याच्या परंपरेमुळे उत्सवाचा आनंद कायम
कल्याण पूर्वेत चाळींमध्ये अनोखी दिवाळी
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) ः शहराच्या पूर्वेकडील भागातील चाळ संस्कृती दिवाळी सणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उजळून निघाली आहे. येथील चाळींमध्ये उत्साह, प्रकाश आणि एकोप्याची अनोखी झलक दिसून आली. सर्व रहिवाशांनी वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या परंपरेनुसार एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहाने दिवाळी साजरी केली. दिवाळीपूर्वी सर्व रहिवाशांनी एकत्र येऊन परिसराची स्वच्छता मोहीम राबवली. त्यानंतर रंगीबेरंगी रोषणाईने संपूर्ण चाळ परिसर उजळून निघाला. चाळीतील प्रत्येक घरासमोर लावलेले एकसमान कंदील आणि सुबक रांगोळ्यांमुळे वातावरण अधिक आकर्षक बनले होते.
लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वच रहिवासी या सणात उत्साहाने सहभागी झाले. महिलांनी घरगुती फराळाचे पदार्थ तयार करून एकमेकांना देऊन आनंद साजरा केला. तर मुलांनी फटाके फोडून परिसर गजबजून टाकला. आमच्यासाठी दिवाळी म्हणजे केवळ सण नव्हे, तर एकमेकांशी जवळीक वाढवण्याचा आणि समाजातील सलोखा टिकवण्याचा प्रसंग आहे, असे अनेक रहिवाशांनी मत व्यक्त केले. चमचमत्या दिव्यांच्या उजेडात आणि सामूहिक उपक्रमांनी भरलेली ही दिवाळी कल्याण पूर्वेतील चाळ संस्कृतीतील एकतेचे प्रतीक ठरली आहे.
दिवाळीत चाळीच्या आठवणी
चाळ संस्कृती सोडून टोलेजंग इमारतीत राहायला गेलेल्या अनेकांना चाळीतील दिवाळीची आठवण येत असल्याचे दिसून आले. फ्लॅट संस्कृतीमध्ये दिवाळीत एकोपा कमी असतो, प्रत्येकाची दिवाळी आपापल्या घरात साजरी होते. फराळही बहुतेक वेळा रेडीमेड विकत आणलेला असतो. भेटीगाठी मर्यादित असल्याने फराळाचे आदान-प्रदानही होत नाही. यात पारंपरिक फराळाची जागा भेटवस्तू व इतर मिठायांनी घेतलेली असते. त्यामुळे ‘चाळीतली मज्जा इथे नाही,’ अशा भावना चाळ सोडून इमारतीत राहण्यास गेलेले नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
