उल्हासनगरात फटाक्याच्या दुकानाला आग
नागरिकांच्या तत्परतेमुळे टळला मोठा अनर्थ
उल्हासनगर, ता. २५ (वार्ताहर): उल्हासनगर शहरात कॅम्प ४ येथील मार्केट परिसरात ''भरत फटाकेवाला'' या दुकानात शुक्रवारी (ता. २४) रात्री अचानक आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. आगीचा भडका दुकानातील फटाक्यांच्या साठ्यापर्यंत पोहोचला नाही, त्यामुळे ती केवळ काउंटरपर्यंतच मर्यादित राहिली. त्यामुळे मोठा स्फोट होऊन होणारी जीवितहानी टळली.
प्राथमिक तपासानुसार, दुकानातील विद्युत तांत्रिक बिघाडामुळे ही आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या दुकानदार आणि परिसरातील नागरिकांनी तत्परता दाखवत धाडसाने पुढाकार घेतला. त्यांनी अग्निशमन यंत्राच्या साहाय्याने आगीवर नियंत्रण मिळवले. दरम्यान, अग्निशमन दलाचे जवानही तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी काही मिनिटांतच परिस्थितीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, किरकोळ नुकसान झाले आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत फटाक्यांच्या दुकानांची गर्दी वाढलेली असताना घडलेल्या या प्रकारामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, नागरिकांचा चाणाक्षपणा आणि अग्निशमन दलाच्या तत्पर कार्यवाहीमुळे मोठा अपघात टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
