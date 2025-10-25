परदेशात राहून भारतात अमली पदार्थांची विक्री
परदेशातून भारतात अमली पदार्थांची विक्री
म्होरक्यासह १५ जणांना अटक; २६५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त
घाटकोपर, ता. २५ (बातमीदार) ः परदेशात राहून भारतात अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या सुहेल शेख या म्होरक्याला मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने नुकतीच अटक केली. त्याला ३० ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. यापूर्वी त्याच्या १४ सहकाऱ्यांना अटक करून तब्बल २५६ कोटी ४९ लाख रुपयाचे अमली पदार्थ, दागिने, वाहने असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आले.
सुहेल शेख हा दुबईत वास्तव्यास असून, तो हस्तकांमार्फत भारतामध्ये अमली पदार्थांची निर्मिती व विक्री करीत होता. याबाबत कुर्ला पोलिस ठाण्यात १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी परवीन बानो गुलाम शेख हिला कुर्ला येथून ६४१ ग्रॅमचे मेफेड्रॉन, १२.२० लाखांची रोख आणि २५ ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्यांसह अटक केली होती. आरोपी महिलेने हे मेफेड्रॉन अमली पदार्थ दुबईत वास्तव्यास असलेल्या गुन्ह्यातील त्या वेळी फरार आरोपीशी संपर्क करून त्याचा मुंबईतील हस्तक साजीद मोहम्मद आसिफ शेख याच्याकडून खरेदी केला होता. त्यावरून साजीद शेखला अटक करून त्याच्या घरातून सहा कोटींची रक्कम जप्त केली होती. तपासादरम्यान सुहेलच्या संपर्कात राहून सांगली येथील मेफेड्रॉन तयार करण्याच्या कारखान्यात अमली पदार्थ तयार करण्यासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे, तयार झालेला अमली पदार्थ खरेदी करून विक्री करणारे सुरत येथील दोन आरोपींनाही याच गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, आताही पुन्हा कारवाई करण्यात आली असून, एकूण यातील सर्व आरोपींची संख्या आता १४ पुरुष आरोपी आणि एक महिला अशी एकूण १५ झाली आहे. अमली पदार्थविरोधी शाखेच्या कक्ष-७, गुन्हे शाखा घाटकोपरमधील पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
