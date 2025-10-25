दिव्यात पीडब्ल्यूडीच्या कंटेनर केबिन आग

दिव्यात कंटेनरच्या केबिन आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : दिवा रेल्वे स्थानकालगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंटेनर केबिन आणि बाजूला असलेल्या कचऱ्याला आग लागल्याची घटना घडली आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. २३) दुपारी सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. या घटनेत, केबिनमधील असलेले भंगार आणि साहित्य जळून खाक झाले आहे.
दिवा रेल्वे स्थानकाच्या रस्त्यालगत कंटेनरच्या केबिन आणि कचऱ्याला आग लागल्याची माहिती ठाणे महापालिकेच्या शीळ अग्निशमन दलाच्या जवानांना मिळाली. त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीने प्रयत्न केले. काही वेळातच आग नियंत्रणात आणण्यात जवानांना यश आले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी, त्या कंटेनर केबिनसह त्यामधील भंगार साहित्य जळून खाक झाले आहे. यावेळी, एक अग्निशमन आणि एक रेस्क्यू वाहन पाचारण करण्यात आल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.
