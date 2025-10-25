अष्टविनायक चौकात ‘श्री साई दहीकाला उत्सव मंडळा’तर्फे दीपोत्सव आणि रांगोळी प्रदर्शन
अष्टविनायक चौकात दीपोत्सव आणि रांगोळी प्रदर्शन
ठाणे, ता. २४ (बातमीदार) : ठाण्यातील अष्टविनायक चौकात श्री साई दहीकाला उत्सव मंडळातर्फे दिवाळी पाडव्यानिमित्त दीपोत्सव व रांगोळी प्रदर्शनाचे आयोजन केले. परिसरातील नागरिकांमध्ये एकोपा निर्माण करण्यासाठी आणि सण साजरा करण्याचा आनंद सर्वांनी एकत्र वाटावा, या हेतूने दरवर्षी हा उपक्रम आयोजित केला जातो.
यंदा मात्र कार्यक्रमाच्या तयारीदरम्यान पावसाने हजेरी लावल्याने कलाकारांनी साकारलेल्या रांगोळ्या भिजल्या. यामुळे निराशेचे वातावरण पसरले होते. परंतु, पाऊस थांबताच कलाकारांनी पुन्हा जोमाने नव्या रांगोळी साकारण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या जिद्दीचे कौतुक करत मंडळाच्या वतीने सर्व कलाकारांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमादरम्यान फटाक्यांची आतिषबाजी आणि दिव्यांच्या रोषणाईने अष्टविनायक चौक उजळून निघाला. तब्बल वीस मिनिटांची आतिषबाजी पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली.
या सोहळ्याला शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, मनसे नेते अविनाश जाधव, ठाकरे पक्षाचे राजेश वायाळ पाटील, प्रकाश कोटवानी, रोहित पिंपळोलकर, हेमंत पमनानी, रमाकांत पाटील, सुनील नाईक, पांडुरंग दळवी आणि मंडळाचे कार्यकर्ते रवींद्र मोरे, अजय नाईक, पुंडलिक घाग, मनोहर चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांच्या सहभागामुळे संपूर्ण वातावरण आनंदमय झाले.
