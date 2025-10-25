विद्यार्थ्यांनी साकारला रायगड, प्रतापगड, तोरणा, सिंधुदुर्ग, पन्हाळागड, लोहगड
विद्यार्थ्यांनी साकारले किल्ले
ठाणे शहर, ता. २४ (बातमीदार) ः दिवाळी सणाचे पारंपारिक महत्व समजून विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करावा या उद्देशाने ठाण्यातील श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी विद्यामंदिरात महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची प्रतिकृती स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेत पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेनुसार रायगड, प्रतापगड, तोरणा, सिंधुदुर्ग, पन्हाळागड आणि लोहगड आदी किल्ल्यांच्या प्रतिकृती निर्माण केल्या.
दिवाळी सणादरम्यान वापरले जाणारे आकाशकंदील, पणत्या आणि शुभेच्छा पत्रे आदी वस्तू पर्यावरणपूरकरित्या तयार करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी सुंदर आणि आकर्षक असे आकाशकंदील आणि शुभेच्छा पत्रे तयार केले. तसेच, रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. यामुळे संपूर्ण परिसराला दिवाळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कलाकृतीच्या प्रदर्शनाला संस्थाचालक, रोटरी क्लब ऑफ ठाणेचे पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. याकरिता कला व सांस्कृतिक विभागाचे शिक्षक, पर्यवेक्षिका सुचिता पारखे आणि मुख्याध्यापक पदमसिंग परदेशी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
पूरक दिवाळी साजरी करण्याचा हेतू : विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव देण्यासाठी थिराणी विद्यामंदिरात दिवाळी किल्ले स्पर्धा, आकाशकंदील आणि ग्रीटिंग कार्ड्सच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते. या कार्यक्रमात विद्यार्थी आवर्जून भाग घेतात. सुट्टीच्या काळात देखील किल्ले बनवण्यात मुलांचा कौल असतो. फटाके न फोडता पारंपरिक दिवाळी सण साजरी करण्याचा हेतू श्रीमती सावित्रीदेवी थिराणी शाळेचा असल्याचे मुख्याध्यापक पदमसिंग परदेशी यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.