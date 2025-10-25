ठाण्यातील नंदकिशोर शिंदे भारतीय टीमचे कोच म्हणून निवडले
ठाण्यातील नंदकिशोर शिंदे भारतीय टीमचे कोच पदी
ठाणे, ता. २५ (बातमीदार) : भारतीय फिटनेस आणि बॉडी बिल्डिंग महासंघाच्या वतीने ठाण्यातील नंदकिशोर शिंदे यांची जागतिक प्रो-अम शो बेस्ट इंटरनॅशनल बॉडीबिल्डिंग अँड फिटनेस चॅम्पियनशिप २०२५ आणि आशियाई चॅम्पियनशिप २०२५, पत्ताया येथे भारतीय टीमचे कोच म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या स्पर्धा २७ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत थायलंडमधील पत्तायामध्ये होणार आहेत.
महासंघाचे सचिव जनरल बी. कृष्ण राव यांनी शिंदे यांना निवडपत्र दिले आहे. महासंघाच्या मते, शिंदे यांची उपस्थिती आणि सहकार्य संघाच्या यशासाठी आवश्यक आहे. भारतीय फिटनेस आणि बॉडी बिल्डर्स महासंघ हे डब्ल्यूएबीबीए, एनएसी इंटरनॅशनल आणि एएफबीएफशी संलग्न असून, त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी प्रशिक्षित केले आहे.
या निवडीमुळे ठाण्यातील खेळप्रेमींमध्ये आनंदाची लहर पसरली असून, नंदकिशोर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय खेळाडू उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक स्तरावरही फिटनेस आणि बॉडीबिल्डिंगला चालना मिळेल, अशी आशा आहे. निवडपत्रासोबत, महाराष्ट्र ॲमॅच्युअर बॉडीबिल्डर्स असोसिएशनलाही ही माहिती पाठवण्यात आली आहे. शिंदे यांनी आपल्या तयारीला गती दिली असून, भारतीय खेळाडूंसह यशाच्या नव्या शिखरावर पोहोचण्याची तयारी सुरू केली आहे.
