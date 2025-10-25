दिवाळीच्या प्रकाशात राजगडाच्या वैभवाची झलक
दिवाळीच्या प्रकाशात राजगडाच्या वैभवाची झलक
ठाण्यात इतिहास, देशभक्ती, कलेचा अनोखा संगम
ठाणे, ता. २५ (बातमीदार): दिवाळी हा आनंद, एकता आणि संस्कृतीचा उत्सव आहे. या सणाला ऐतिहासिक आणि देशभक्तीचा रंग देत ठाण्यातील हनुमान मित्र मंडळाने यंदा स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेल्या राजगड किल्ल्याची भव्य प्रतिकृती साकारली आहे. गेले १४ वर्षे हे मंडळ वेगवेगळ्या गड-किल्ल्यांच्या माध्यमातून इतिहास जिवंत ठेवण्याचे कार्य सातत्याने करत आहे. यंदाही त्यांच्या कल्पकतेने आणि कलात्मकतेने परिसरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा पाया राजगड किल्ल्यावर घातला गेला. या गौरवशाली इतिहासाची अनुभूती हनुमान मित्र मंडळाने आपल्या सजावटीतून जिवंत केली आहे. बुरुज, महादरवाजा, राजवाडा, तोफा आणि गडाचा परिसर अशा प्रत्येक घटकाचे सूक्ष्म आणि नाजूक दर्शन पाहणाऱ्यांना जणू शिवकाळात घेऊन जाते.
मंडळातील तरुणांनी जवळपास तीन आठवडे दिवस-रात्र मेहनत घेऊन ही प्रतिकृती साकारली आहे. त्यांनी पर्यावरणपूरक (इको-फ्रेंडली) साहित्याचा वापर करून ही रचना उभारली आहे. आकर्षक प्रकाशयोजनेमुळे रात्रीच्या वेळी हा गड प्रकाशात न्हाऊन निघतो आणि सह्याद्रीतील खऱ्या राजगडाची आठवण करून देतो. या उपक्रमामागचा उद्देश केवळ दिवाळीची सजावट नसून, तरुण पिढीला इतिहासाची जाण, देशभक्तीची प्रेरणा आणि एकतेचा संदेश देणे हा आहे. मंडळाने समाजात **देशभक्ती, संस्कृतीचा आदर आणि स्वराज्याच्या विचारांचा प्रसार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्राभिमानाचा उत्सव
हनुमान मित्र मंडळाचा हा राजगड किल्ल्याचा दिवाळी विशेष उपक्रम केवळ कलात्मकतेचा नमुना नसून, आपल्या परंपरेचा, संस्कृतीचा आणि राष्ट्राभिमानाचा उत्सव ठरला आहे. परिसरातील नागरिक, इतिहासप्रेमी आणि पर्यटक या सजावटीचा मनसोक्त आनंद घेत असून, मंडळाच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
