कारागृहात देशभक्ती गीतांची मेजवानी
ठाणे कारागृहात देशभक्तीपर गीतांची मेजवानी
दिवाळी पहाट कार्यक्रमात कैद्यांनी आणली रंगत
ठाणे, ता. २५ (बातमीदार) : पहाटे एकत्र येऊन गीत-संगीत कार्यक्रमातून दिवाळी पहाट साजरी करण्याची परंपरा ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांनीही जपली. कळत-नकळत गुन्हा घडला असला तरी देश आणि समाजावरील प्रेम कमी होऊ न देता कैद्यांनी कारागृहात दिवाळी पहाट साजरी केली. ‘दिल दे दिया हैं जान तुम्हे देंगे’ यांसारखी देशभक्तीपर गाणी गाऊन कैद्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
गुन्हा केलेल्या कैद्यांमध्ये पश्चात्ताप होऊन सुधारणा व्हावी तसेच सणांच्या निमित्ताने आपसात बंधुभाव निर्माण व्हावा, या हेतूने मध्यवर्ती कारागृहात विविध उपक्रम राबविले जातात. याच भावनेतून दिवाळीच्या निमित्ताने कारागृहात (दि. २२) दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी कैद्यांनी त्यांच्यातील कला दाखवून उपस्थित अधिकारी आणि इतर कैद्यांचे मनोरंजन केले. काही कैद्यांनी मिमिक्री केली, तर काहींनी ‘दिल दे दिया हैं जान तुम्हे देंगे’ यांसारखी गाणी गायली. विशेष म्हणजे काही कैद्यांनी स्वतः तयार केलेले रॅप गीत सादर करून उपस्थितांकडून कौतुकाची थाप मिळवली.
कैद्यांच्या करमणुकीसाठी सूरताल ऑर्केस्ट्राचे आयोजन करण्यात आले होते. ऑर्केस्ट्राच्या गायकांनी भक्तिगीत, गणेशवंदन, ‘मेरा नाम जोकर’मधील गाणी आणि मोहम्मद रफी व लता मंगेशकर यांच्यासह इतर प्रसिद्ध गायकांची हिंदी व मराठी सुमधुर गीते सादर करून कैद्यांना मंत्रमुग्ध केले.
अप्पर पोलिस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक सुहास वारके, विशेष कारागृह महानिरीक्षक योगेश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांकरिता सेवाधाम कम्युनिटी सर्व्हिसेस संस्थेच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम संपन्न झाला. या वेळी कारागृह अधीक्षक राणी भोसले, अतिरिक्त अधीक्षक राजाराम भोसले, उप अधीक्षक व्ही. पी. कापडे, वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी एस. पी. सरतापे, कारागृह अधिकारी, संस्थेचे पदाधिकारी-कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने कैदी उपस्थित होते.
फोटो : कारागृहात सुमधुर गीतांचा आनंद घेण्यासाठी कैद्यांनी गर्दी केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.