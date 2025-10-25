थोडक्यात बातम्या रायगड
मढेघाट बारव दीपोत्सव उत्साहात साजरा
तळा, ता. २५ (बातमीदार) : महाड तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा मढेघाट पायथ्याशी असलेल्या बारव परिसरात यंदाही दीपोत्सव दिमाखात साजरा झाला. साद सह्याद्री प्रतिष्ठान गेल्या सात वर्षांपासून लक्ष्मीपूजन निमित्त या ठिकाणी दीपोत्सवाचे आयोजन करीत असून या सांस्कृतिक वारशाला नवसंजीवनी मिळत आहे. कार्यक्रमास ह.भ.प. नारायण महाराज वाडकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी तरुणांना समाजकार्य, शिवकार्यात योगदान आणि आपल्या इतिहासाशी घट्ट नाते जोडण्याचे आवाहन केले. यावेळी मनाली मालुसरे, लावण्या पवार आणि दिक्षा सुभे यांनी शिवव्याख्यान सादर करत उपस्थितांमध्ये शिवप्रेम आणि देशभक्तीची भावना जागवली. या ऐतिहासिक बारवचे आर्किटेक्चरल डोक्युमेंटेशन करून त्याचे संवर्धन करण्याचे कार्य साद सह्याद्री प्रतिष्ठान सातत्याने करत असून दीपोत्सवाच्या माध्यमातून वारशाचा अभिमान जपण्याचा आणि पुढील पिढीसमोर मांडण्याचा प्रयत्न होत आहे. दिव्यांच्या उजेडात उजळून निघालेला बारव परिसर पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांमधून मोठ्या संख्येने नागरिक दाखल झाले होते.
..............
पीएनपीच्या विद्यार्थ्यांची मैदानी स्पर्धेसाठी निवड
अलिबाग (वार्ताहर) ः जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने व पिल्लई एचओसीएल शाळा रसायनी यांच्या विद्यमाने जिल्हास्तरीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धा नुकतीच पार पडली. या स्पर्धेत अलिबाग तालुक्यातील वेश्वी येथील पीएनपी होली चाईल्ड शाळेतील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश प्राप्त केले आहे. या स्पर्धेत अंतर्भूत असणा-या तीन हजार मीटर धावणे स्पर्धेत १७ वर्षाखालील मुलांच्या गटात अमर जुगीलाल निषाद याने तृतीय क्रमांक पटकाविला. तर बांबू उडी स्पर्धेत १९ वर्षाखालील मुलांच्या गटात शिव शिवराम निषाद याने प्रथम क्रमांक पटकाविला. या दोन्ही विद्यार्थ्यांची मुंबई विभागीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत निवड झाली आहे. या नेत्रदीपक यशाबद्दल पीएनपी संस्थेच्या कार्यवाह चित्रलेखा नृपाल पाटील, होली चाईल्ड एसएससी बोर्डच्या मुख्याध्यापिका निसर्गा निदिप चेवले, उपमुख्याध्यापिका शर्मिला राजेंद्र शेटे, क्रीडा मार्गदर्शक अक्षय सदानंद डाकी व शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
............
नाईट अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धेत आग्राव संघ अंतिम विजेता
अलिबाग (वार्ताहर) ः श्री महाजनाई स्पोर्ट्स क्लब आयोजित नाईट अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन बुधवारी (ता. २२) करण्यात आले होते. या स्पर्धेत मोहित स्पोर्ट्स आग्राव संघ अंतिम विजेता ठरला असून या संघाला कै. अंकित हरेश पारंगे व रत्नदिप नारायण पारंगे स्मृती चषक देऊन गौरविण्यात आले. या स्पर्धेचा शुभारंभ बुधवारी रात्री झाला. या स्पर्धेत एकूण ३२ संघाने सहभाग घेतला होता. रात्रभर ही स्पर्धा रंगली. प्रत्येक संघाने विजय मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. काही सामने चुरशीचे झाले, तर काही सामने एकतर्फी झाले. अंतिम सामना गुरुवारी (ता.२३) सकाळी झाला. त्यामध्ये मोहित स्पोर्ट्स आग्राव संघ अंतिम विजेता ठरला. या संघाला चषक व दहा हजार रुपये असे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषीक देऊन गौरवण्यात आले. बापदेव भेरसे संघाला द्वितीय क्रमांकाचे रोख सात हजार रुपये व चषक, मिरा स्पोर्ट्स आग्राव संघाने तृतीय व श्री महाजनाई स्पोर्ट्स क्लब (ब) या संघाने चतुर्थ क्रमांक मिळवला. या दोन्ही संघांना प्रत्येकी चार हजार रुपये व चषक देऊन सन्मानीत करण्यात आले. तसेच, उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून अनिकेत म्हात्रे (भेरसे), मालिकावीर म्हणून अभिराज (आग्राव) आणि उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून विवेक यांना चषक देऊन गौरविण्यात आले. बक्षीस वितरण विलास भोनकर, शशीकांत पाटील, तुषार गुंड, रुपेश पाटील, राजाराम पारंगे, सुबोध पारंगे, सतिश पारंगे, अरविंद पाटील आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी श्री महाजनाई स्पोर्ट्स क्लबचे पदाधिकारी व सदस्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. संपूर्ण स्पर्धेचे समालोचन विनायक भोनकर, रुपेश पाटील, स्वप्नील पारंगे, संकेत पारंगे यांनी केले.
..........
महिलेच्या पोटातून काढली ४ किलो वजनाची गाठ
रोहा (बातमीदार) ः एका वृद्ध महिलेच्या पोटातून ४ किलो वजनाची गाठ काढून तीच्यावर डॉ. अपूर्व भट यांना यशस्वी शस्त्रक्रिया केली आहे. एक ७५ वर्षाच्या वृद्ध महिलेचा पोटाचा आकार काही दिवसांपासून वाढत होता. त्यामुळे ती खूप हैराण झाली होती. तीच्या नातेवाईकांनी उपचारासाठी तीला घेऊन रोह्यातील डॉ. अपूर्व भट यांचे हॉस्पिटल आणले व सर्व हकीकत डॉक्टरांच्या समोर मांडली. डॉ.अपूर्व भट यांनी वृद्ध महिलेच्या काही तपासण्या केल्यावर पोटात खूप मोठी गाठ असल्याचे लक्षात आहे. त्यानंतर त्या वृद्ध महिलेवर सुनियोजित पद्धतीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या दरम्यान पोटातील ही गाठ गर्भ पिशवीमध्ये तयार झाली होती. ही गाठ पोटात मोठे आतडे, मूत्रनलिका अशा अती महत्त्वाच्या अवयवांना चिकटलेली होती. ४ तासाच्या यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर या नाजूक व महत्त्वाच्या अवयवांपासून ही गाठ सोडवून यशस्वीपणे बाहेर काढली. फारसा रक्तस्त्राव न झाल्याने वृद्ध महिला रुग्णाची प्रकृती शस्त्रक्रियेनंतर लवकर सुधारली व तिसऱ्या दिवशी रुग्णाला घरी सोडण्यात आले.
.......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.