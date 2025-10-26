लाखरन–तीवरे रस्त्याच्या कामावरून नागरिक त्रस्त;
लाखरन-तिवरे रस्त्याच्या कामावरून नागरिक त्रस्त
कर्जत, ता. २६ (बातमीदार) ः कर्जत-मुरबाड महामार्गावरून लाखरन-तिवरे याअंतर्गत रस्त्यावर मोरी टाकण्याचे काम सुरू असून, या कामामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या कामाचा दर्जा आणि नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे कर्जत तालुकाध्यक्ष शंकर भुसारी यांनी प्रशासनाला जाब विचारत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
लाखरन फाट्यापासून तिवरे, वरई आदी गावांकडे जाणाऱ्या नागरिकांना सध्या रस्त्याच्या कामामुळे प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात रस्ता खोदून ठेवल्याने वाहनचालक आणि रहिवासी दोघांनाही हाल सोसावे लागत आहेत. रस्त्यावर माती टाकून तो तात्पुरता चालू करण्यात आला असला तरी मोरीलगत तयार केलेला पर्यायी रस्ता चिखलमय झाल्याने वाहनांना घसरगुंडीचा धोका निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात भुसारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी वानखेडे आणि जिल्हा परिषदेचे बांधकाम उपविभागाचे अधिकारी मेंगाळ यांच्याशी संपर्क साधला; मात्र दोघांनीही हे काम त्यांच्या विभागाच्या अखत्यारीत नसल्याचे सांगितले. या रस्त्याचे काम नेमके कोणत्या विभागाकडून सुरू आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भुसारी यांनी सांगितले, की मी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोललो असता त्यांनी जबाबदारी झटकली. साईटवर विचारणा केली असता काम करणाऱ्या मजुरांनी सांगितले, की ‘पाटील इंजिनिअर’ या नावाने हे काम सुरू आहे; मात्र त्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाही. या सर्व गोंधळामुळे प्रशासनातील निष्क्रियता आणि समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे. नागरिकांना त्रास न होता काम व्हावे, यासाठी योग्य देखरेख आणि पारदर्शकतेची मागणी भुसारी यांनी केली आहे.
