कळवा रुग्णालयाच्या प्रसूतिगृहाचा ‘कोंडवाडा''
२५ खाटांच्या क्षमतेत ३२ महिला दाखल; उर्वरित गर्भवतींना मुंबईत पाठवण्याची वेळ
ठाणे, ता. २५ : ठाणे महापालिका क्षेत्रासह आजूबाजूच्या शहरातील गोरगरीब रुग्णांचे आधारवड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात रुग्णांची मोठी परवड होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. रुग्णालयाच्या प्रसूतिगृहात केवळ २५ खाटांची क्षमता असून, सध्याच्या घडीला तब्बल ३२ गर्भवती महिला दाखल आहेत. परिणामी, प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांसाठी हे प्रसूतिगृह अक्षरशः ‘कोंडवाडा’ ठरत आहे.
खाटा उपलब्ध नसल्याने शनिवारी (ता. २४) दुपारपर्यंत आठ महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. त्यामुळे तातडीची गरज असलेल्या महिलांना प्रसूतीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय अथवा मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पाठविण्याची वेळ रुग्णालय प्रशासनावर आली आहे. रुग्णालयातील सोयीसुविधांचा अभाव आणि अनागोंदी कारभारावरून हे रुग्णालय नेहमी चर्चेत असते. बेड नसल्याने रुग्णांचे होणारे हाल अनेकदा नातेवाइकांच्या संतापाला कारणीभूत ठरतात. अशीच घटना ठाण्यात राहणाऱ्या एका गरोदर महिलेच्या बाबतीत घडली.
डिसूझा वाडी येथील आरोग्य केंद्राने तपासणीनंतर या महिलेला कळवा रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. महिलेचा पती प्रमोद शर्मा हे चिठ्ठी घेऊन रुग्णालयात पोहोचले असता, डॉक्टरांनी बेड फुल असल्याचे सांगितले. एका महिला डॉक्टरने सोनोग्राफी करून या, तोपर्यंत बेड खाली झाल्यास दाखल करतो, असे सांगितले. मात्र सोनोग्राफी झाल्यावर त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. या सर्व प्रवासात महिलेची मोठी ओढाताण झाल्याचे तिचे पती प्रमोद शर्मा यांनी सांगितले.
वैद्यकीय अधीक्षकांची कबुली
गंभीर परिस्थितीबाबत छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक अनिरुद्ध माळगावकर यांनी माहिती दिली, की रुग्णालयातील प्रसूतिगृहात २५ बेडची क्षमता आहे, मात्र सध्या ३२ गरोदर महिला दाखल आहेत. विभाग पूर्ण क्षमतेने भरला असल्यामुळे गरोदर महिलांना प्रथमोपचार करून मुंबईतील केईएम अथवा ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात येत आहे.
ठळक मुद्दे
क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण : कळवा रुग्णालयाच्या प्रसूतिगृहात २५ बेडची क्षमता असताना सद्य:स्थितीत ३२ महिला दाखल
वेटिंगवर महिला : शनिवारी दुपारपर्यंत आठ महिला प्रसूतीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती
रुग्णांची परवड : बेड नसल्याने गरोदर महिलांना तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा मुंबईतील केईएम रुग्णालयात पाठवले जात आहे.
प्रत्यक्ष अनुभव : एका गरोदर महिलेला तपासणी पूर्ण झाल्यावरही बेड न मिळाल्याने ठाणे आणि मुंबईच्या रुग्णालयात ओढताण
