गोवेली-मुरबाड रस्त्यावर भीषण अपघात
मामणोलीतील रमेश हरणे यांचा मृत्यू
टिटवाळा, ता. २५ (वार्ताहर) : गोवेली-मुरबाड रस्त्यावरील मामणोली आणि कोलम गावांच्या हद्दीत महाजन फार्महाउस परिसरात शुक्रवारी (ता. २४) संध्याकाळी झालेल्या भीषण अपघातात रमेश हरणे (वय ५५, रा. मामणोली) या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कल्याणहून गावाकडे जात असताना दुचाकी घसरल्याने हा गंभीर अपघात घडला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, रस्त्यावरच बांधकाम साहित्य टाकून वाहतुकीचा धोका निर्माण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
महाजन फार्महाउसजवळ सध्या बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामासाठी वापरले जाणारे सिमेंट, रेती आणि इतर मटेरियल मुख्य रस्त्यालगतच ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातच महामार्गाचे सुधारणा काम सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी रस्ता अरुंद व एकेरी करण्यात आला आहे. याच दरम्यान रमेश हरणे दुचाकीवरून जात असताना रस्त्यावर पसरलेल्या रेतीवरून दुचाकी घसरली आणि ते जोरात खाली फेकले गेले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना त्वरित गोवेली येथील रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.
घटनेनंतर पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. अपघाताबाबत माहिती घेण्यासाठी फार्महाउसच्या मालक महाजन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान, वारंवार सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील कामे सुरू असली तरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेला तडा जाऊ नये, कामकाज करताना वाहतुकीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. याबाबत टिटवाळा येथील कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
