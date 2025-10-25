पालघरच्या मुली हुशार!
वसई, ता. २५ (बातमीदार) ः आगामी ऑलिंपिक स्पर्धेकडे कूच करण्यासाठी पालघर जिल्ह्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. देशपातळीसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या विविध स्पर्धांमध्ये स्थानिक खेळाडू मोठ्या संख्येने सहभाग घेत आहेत. आतापर्यंत अनेकांनी विविध स्पर्धांमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी करत यश मिळवले आहे. पालघरचे नाव शिखरावर नेण्यासाठी मुलीदेखील मेहनत करीत आहेत. जिल्हा स्पर्धेत शेकडो, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभाग घेत अनेक पदके पटकावत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मुली विविध स्तरांवर होणाऱ्या स्पर्धेतून पालघरचे नाव उज्ज्वल करतील, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
पालघर जिल्ह्यातील खेळाडूंना सराव, उत्तम प्रशिक्षक अशा बाबींना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे नियमांपासून ते अगदी खेळाचे डावपेच आखणे, मेहनत करणे, याकरिता वाव मिळू लागला आहे. २०२८ मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील ऑलिंपिकसाठी खेळाडू तयार करण्याचा निर्धार पालघर जिल्हा क्रीडा विभागाने केला आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. २०२३-२४ या वर्षात जिल्हा पातळीवर ३९ हजार मुला-मुलींचा, तर राष्ट्रीय स्तरावर सहा स्पर्धकांचा सहभाग होता.
२०२४-२५ यावर्षी जिल्हास्तरीय स्पर्धेत ६७ हजार खेळाडू होते व राष्ट्रीय स्पर्धेत एकूण १४ जणांनी सहभाग घेतला. स्पर्धकांची संख्या वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. क्रिकेट, बॉक्सिंग, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, हॅन्डबॉल, बॅडमिंटन, ॲथलेटिक्स, कुस्ती, योग, रायफल, शूटिंग, लांब उडी, धावणे यासह अन्य खेळांतदेखील जिल्ह्यातील मुले अग्रेसर आहेत.
सरावासाठी लागणारे मैदान, खेळासाठी चांगले वातावरण व ग्रामीण भागातील मुलांना प्रोत्साहन अशी सांगड घातली जात असल्याने स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी हिरिरीने मुले-मुली पुढे येत आहेत. त्यामुळे स्पर्धेतील सहभाग हा वृद्धिंगत होऊ लागला असल्याचे दिसून येत आहे.
मुलींमध्ये गौरवाचे स्थान
गतवर्षी ६४ हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग जिल्हा स्तरावरील स्पर्धांमध्ये होता. यामध्ये एकूण २४ हजार मुलींचा समावेश होता. विविध स्पर्धांमध्ये स्पर्धकांनी यश प्राप्त केले होते. त्यामुळे येत्या काळात मुलींची संख्या ही अधिक होईल व अनेक स्पर्धांमध्ये जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी मुलीदेखील पुढे असतील, अशी क्रीडा विभागाला आशा आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजल
पालघर जिल्ह्यातील मुली कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स, स्विमिंग, सायकलिंग, फुटबॉल, शूटिंग अशा स्पर्धांमध्ये मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत, तर अन्य खेळांतदेखील यश मिळवण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी पार पाडत आहेत. जिल्हा पातळीवर मुलींनी आतापर्यंत एकूण ४०० पदके पटकावली असून शिवछत्रपती पुरस्काराने दोन मुली सन्मानित झाल्या असून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत चार मुलींनी पदके मिळवली आहेत.
जिल्हा, राष्ट्रीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभाग घेत पालघर जिल्ह्यातील खेळाडू नाव उज्ज्वल करीत आहेत. ग्रामीण-शहरी भागातील मुलीदेखील विविध स्पर्धांत पदके मिळवत आहेत. प्रशिक्षण, सरावासाठी पालघर क्रीडा विभागाचा प्रयत्न असतो.
- सुहास व्हनमाने, जिल्हा क्रीडा अधिकारी
