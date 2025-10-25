स्मार्ट वीज मीटरची स्वयंचलित चाचणी होणार
स्मार्ट वीजमीटरची
स्वयंचलित चाचणी
ग्राहकांच्या तक्रारीची खातरजमा होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः महावितरणच्या स्मार्ट मीटरची आता स्वयंचलितपणे चाचणी होणार आहे. एखाद्या स्मार्ट वीज मीटरमध्ये काही तांत्रिक दोष असेल, तर त्याची चाचणी करून खातरजमा करता यावी, म्हणून महावितरणने आपल्या मीटर चाचणी विभागात कल्याण परिमंडळात आधुनिक सोयी असलेली चाचणी प्रयोगशाळा सुरू केली आहे.
वीज वितरण व्यवस्थेतील अचूकता, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महावितरणने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी उभारलेल्या प्रयोगशाळेत आता स्मार्ट मीटर चाचणीसाठी स्वयंचलित चाचणी बेंच बसविण्यात आले आहे. प्रयोगशाळेतील या यंत्रणेमुळे स्मार्ट मीटरची अचूकता, कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता अत्यंत नेमकेपणाने तपासली जाणार आहे. चाचणी प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित असल्याने मानवी हस्तक्षेपाची शक्यता कमी होऊन वेळेची व संसाधनांची बचत होणार आहे. या उपक्रमामुळे वितरण व्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण मीटरिंग प्रणाली विकसित होण्यास हातभार लागेल, तसेच ग्राहकांना अचूक वीज वापराची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
