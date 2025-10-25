बेदरकार रूग्णवाहिका चालकाने दुचाकीस्वारांना चिरडले
रुग्णवाहिकेच्या धडकेत दुचाकीस्वारासह एकाचा मृत्यू
मोखाडा, ता. २५ (बातमीदार) : जव्हारकडून नाशिककडे भरधाव जाणाऱ्या एका शासकीय रुग्णवाहिकेने शुक्रवारी (ता. २४) रात्री मोखाडा येथे दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. रुग्णवाहिका चालकालाही यात दुखापत झाली.
रुग्णवाहिका चालक रमेश रामराव बर्डे (वय ४५, रा. जव्हार) याने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून आणि निष्काळजीने गाडी चालवताना नीळमाती गावाजवळ वळणावर समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील चालक अनिल सीताराम खरपडे आणि मागे बसलेले चिंतामण कृष्णा किरकिरे या दोघांना गंभीर दुखापत झाली आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णवाहिका चालकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्यावर मोखाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपचारांनंतर त्याला ताब्यात घेतले जाणार असल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रेमनाथ ढोले यांनी दिली आहे.
