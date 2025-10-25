सिटी बँकेच्या बनावट पत्राद्वारे सव्वा दोन कोटींची फसवणूक क
बँकेच्या बनावट पत्राद्वारे सव्वादोन कोटींची फसवणूक
आरोपीला कानपूर येथून अटक
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) : सिटी बँक सिंगापूरचे बनावट क्रेडिट पत्र दाखवत दिल्ली येथील निवृत्त लेफ्टनंट जनरल यांची तब्बल सव्वादोन कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अर्पित खट्टोड (वय ४२) या आरोपीला वाशी पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथून अटक केली. वाशी पोलिसांच्या पथकाने कानपूर न्यायालयातून ट्रान्झिट रिमांड मिळवून या आरोपीला सुरक्षितपणे नवी मुंबईत आणले आहे.
या प्रकरणातील आरोपी अर्पित खट्टोड याने आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्टँडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट मिळवून देण्याच्या बहाण्याने निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डॉ. सुरजित सिंग सेठी यांच्याकडून तब्बल सव्वादोन कोटी रुपये उकळले होते. त्याने सेठी यांना सिटी बँक सिंगापूरचे बनावट क्रेडिट लेटर पाठवले होते. मात्र बँक पडताळणीत कागदपत्रे बनावट असल्याचे उडकीस आले होते. त्यानुसार वाशी पोलिसांनी आरोपी अर्पित खट्टोड याच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर, पोलिस निरीक्षक जहांगीर मुलाणी (गुन्हे) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक बाबासाहेब सांगळे आणि त्यांच्या पथकाने तांत्रिक माहितीच्या आधारे आरोपीचा माग काढण्यास सुरुवात केली होती. या तपासात आरोपीचे लोकेशन कानपूर शहरातील ग्वालटोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याचे आढळून आल्यानंतर वाशी पोलिसांचे पथक कानपूर येथे दाखल झाले. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवण्यात आली. त्यानंतर कानपूरमधील खलासी रोड, निहारिका सोसायटी येथून रात्री आरोपी अर्पित खट्टोड याला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर वाशी पोलिसांनी कानपूर न्यायालयातून ट्रान्झिट रिमांड मिळवून या आरोपीला सुरक्षितपणे नवी मुंबईत आणले. पोलिसांनी सध्या या प्रकरणातील इतर आरोपी, आर्थिक व्यवहार, नेटवर्क आणि बँक खात्यांबाबत पुढील तपास सुरू केला आहे.
