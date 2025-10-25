एनएमआयएमएस टीमची आधारवड वृद्धाश्रमात दिवाळी
एनएमआयएमएस टीमची आधारवड वृद्धाश्रमात दिवाळी
मुंबई, ता. २५ ः एनएमआयएमएसमधील नवी मुंबईच्या पीआर कमिटीने पनवेलच्या आधारवड येथील वृद्धाश्रमामधील ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर दिवाळी साजरी करून त्यांना आनंदाचा मोठा खजिना दिला.
विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमासाठी बाहेरून निधी न घेता एनएमआयएमएस, नवी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी तसेच माजी विद्यार्थ्यांनी फुल ना फुलाची पाकळी दिली होती. दिवाळीनिमित्ताने वृद्धाश्रमाला सजवून, रांगोळ्या काढून तसेच सजावट, रोषणाई करून ज्येष्ठांचे स्वागत करण्यात आले. तेथील एका ज्येष्ठ महिलेला अनेक भाषा येत होत्या, तर एका ज्येष्ठाकडे अत्यंत सुरेल गाण्याची कला होती. या दोघांनीही आपापल्या कला सादर करून सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला. गणेश वंदना झाल्यानंतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी आपापल्या कला सादर करून आपल्यातील उत्साह दाखवून दिला. अंताक्षरीमध्येही अनेकांनी जुनी गाणी गाऊन त्या काळाची झलक दाखवली. पीआर टीमने सर्व ज्येष्ठांना आणि तेथील कर्मचाऱ्यांनादेखील खाद्यपदार्थ तसेच पणत्यांची भेट देऊन त्यांना सुखद धक्का दिला. जंगी मेजवानी हे या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण होते.
