५७४ सीसी रोड पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
काँक्रीट रस्ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
पालिकेचा रस्ते अभियंता विभाग पुन्हा सक्रिय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः पावसाळ्यामुळे मुंबईत थांबवण्यात आलेली रस्त्यांची कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. पुढील तीन महिन्यांत मुंबईतील ५७४ काँक्रीट रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे पालिकेच्या रस्ते अभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पावसाळा संपताच रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे पालिकेने पुन्हा सुरू केली आहेत. शहर आणि उपनगरांतील १५६.७४ किमी लांबीचे ५७४ रस्ते असून, ते अपूर्ण राहिले आहेत. ही सर्व कामे टप्प्याटप्प्याने हाती घेण्यात येत आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती या विभागाने दिली.
डॅशबोर्डवर कामाची माहिती
पालिकेने डॅशबोर्ड तयार केला असून सीसी रोडची सर्व माहिती या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मुंबईतील नागरिकांना उपलब्ध केली आहे. कंत्राटदारांचे नाव, काम सुरू होण्याची तारीख, काम पूर्ण होण्याची तारीख तसेच काँक्रीटीकरणासाठी राखीव असलेल्या प्रत्येक रस्त्याशी संबंधित इतर तपशील डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल, अशी माहिती रस्ते अभियंता विभागाने दिली आहे.
