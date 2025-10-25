अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांना दिलासा

अनुपस्थित शिक्षकांचे
पुन्हा प्रशिक्षण सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः वरिष्ठ आणि निवड वेतनश्रेणीसाठी झालेल्या ऑनलाइन प्रशिक्षणावेळी तांत्रिक अडचणींमुळे अनुपस्थित राहिलेले किंवा अनुत्तीर्ण ठरलेले शिक्षक आता पुन्हा प्रशिक्षण घेऊ शकणार आहेत. हे प्रशिक्षण २५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबरपर्यंत सायन (पश्चिम) येथे पार पडणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे, असे महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने म्हटले आहे.
प्रशिक्षणावेळी काही शिक्षकांची नावे प्रणालीमध्ये योग्यरीत्या नोंदली गेली नाहीत, काहींची उपस्थिती नोंद झाली नाही, तर काहींना सिस्टीम बिघाडामुळे प्रशिक्षणातून बाहेर दाखविण्यात आले होते. यासंदर्भात संघटनेने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याशी सातत्याने संवाद साधून शिक्षकांच्या अडचणी मांडल्या. त्यानंतर सरकारने जिल्हानिहाय व विषयवार पुन्हा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, या शिक्षकांना पुन्हा नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी माहिती संघटनेचे सचिव संजय केवटे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.