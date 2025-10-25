उत्तर भारतीय एकता मंचाचा शिंदे गटात विलय
उत्तर भारतीय एकता
मंच शिंदे गटात विलीन
मुंबई, ता. २५ ः आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीय एकता मंच शिवसेना शिंदे गटात विलीन झाला आहे. याबबातची घोषणा मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा यांनी शनिवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत केली. मुंबईत सुमारे ४० लाख उत्तर भारतीय मतदार आहेत. या समाजावर भाषावादाच्या नावाखाली होणारे हल्ले तत्काळ थांबले पाहिजेत. आगामी महापालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीय समाजातील उमेदवाराला शिंदे गटातून संधी मिळणार असून, संपूर्ण समाज त्यांच्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभा राहील. १० नोव्हेंबर रोजी मुंबईत उत्तर भारतीय एकता मंचच्या वतीने ‘स्वाभिमान यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे. या यात्रेत मोठ्या संख्येने उत्तर भारतीय समाज सहभागी होणार असल्याचे विश्वकर्मा म्हणाले. गेल्या २५ वर्षांपासून आम्ही उद्धव ठाकरे गटासोबत काम करत होतो; मात्र त्यांची मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासोबत युती होण्याची शक्यता असल्याने आम्ही त्यांची साथ सोडल्याचेही ते म्हणाले.
