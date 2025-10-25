सणासुदीच्या गर्दीत आयआरसीटीसीचे सर्व्हर डाऊन
‘आयआरसीटीसी’ची यंत्रणा ठप्प
दुसऱ्यांदा सर्व्हर डाऊन; तत्काळ आरक्षणावर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : दिवाळी आणि छटपूजेनिमित्त लाखो प्रवासी गावी जाण्यासाठी रेल्वे तिकिटे आरक्षित करीत असताना, आयआरसीटीसीची यंत्रणा ठप्प झाल्याने संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲप शनिवारी सकाळी अचानक बंद पडले. त्यामुळे तत्काळ तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली.
अनेक प्रवाशांनी सकाळी सुमारे १० वाजल्यापासून समाजमाध्यमांवर तक्रारी नोंदवल्या. संकेतस्थळ आणि ॲप दोन्ही नीट काम करीत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. या तांत्रिक अडचणीमुळे लाखो प्रवाशांना तिकीट काढताना अडथळे आले. यापूर्वीही दिवाळीच्या पहिल्या आठवड्यात आयआरसीटीसीचे सर्व्हर काही तास बंद राहिले होते. १० दिवसांच्या आत दुसऱ्यांदा हीच समस्या निर्माण झाली आहे.
समाजमाध्यमांवर प्रवाशांचा संताप
आयआरसीटीसीचे संकेतस्थळ बंद पडताच प्रवाशांनी समाजमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त केली. तत्काळ बुकिंग सुरू होण्याच्या वेळेलाच सर्व्हर बंद पडतो. तीन दिवसांपासून प्रयत्न केले जात आहेत, पण दरवेळी अडचण येत आहे. रेल्वेने मात्र याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, आयआरसीटीसीने एक्सवर काही प्रवाशांच्या तक्रारींवर उत्तर दिले आहे.
