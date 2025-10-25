ज्युनिपर ग्रीन एनर्जीचे ६४ मेगावॉटच्या हरित प्रकल्पातून वीज निर्मिती सुरू
‘ज्युनिपर’ प्रकल्पातून
६४ मेटावॉट वीजनिर्मिती
मुंबई, ता. २५ : राज्य आणि केंद्र सरकारकडून सातत्याने हरित ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ज्युनिपर ग्रीन एनर्जीने उभारलेल्या ६४ मेगावाॅट क्षमतेच्या सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू झाली आहे. त्यापैकी सुमारे ३६ मेगावाॅटचे सौर प्रकल्प महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्यात असून, २८ मेगावाॅटचे पवन ऊर्जा प्रकल्प गुजरातमध्ये आहेत.
वीज वितरण कंपन्यांना आपल्या एकूण वीज वितरणाच्या सुमारे १५ टक्के वीज हरित ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार ज्युनिपर ग्रीन एनर्जी नांदेड जिल्ह्यात १३३ मेगावाॅट क्षमतेचा सौर-पवन असा हायब्रीड वीज प्रकल्प, तर गुजरातमध्ये ७० मेगावाॅटचे पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यापैकी नांदेडमध्ये ३६ मेगावाॅटच्या सौर प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू झाल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पाचे कामही सुरू असून, लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहेत. दरम्यान, कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पातील वीज ग्रीडमध्ये टाकली जाणार असली तरी कोणाबरोबर वीजखरेदी करार केले आहेत, ते अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.