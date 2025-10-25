लोकल प्रवासात विसरली कापडी पिशवी
लोकल प्रवासात विसरली कापडी पिशवी मिळाली कारशेडमध्ये, पण ४५ ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र घेवून चोरटा पसार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : लोकल प्रवासात पिशवी विसरणे एका महिलेला चांगलेत महागात पडले आहे. पिशवीतील ४५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि रोख रक्कम लंपास झाली आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.
कांजूर मार्ग येथे राहणाऱ्या अनिता घाडगे आणि त्यांचे पती दिलीप हे गुरुवारी (ता. २३) दिवाळीनिमित्त मुलीला भेटायला पनवेल येथे निघाले. लोकलने ते ठाण्यात उतरले असता पिशवी मात्र त्या सीटवरच विसरल्या. ही लोकल कळवा कारशेडला गेल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. त्यानुसार दांम्पत्य कळवा कारशेडमध्ये गेले असता पिशवी मिळाली. पण, त्यातील १ लाख १८ हजारांचे ४५ ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र आणि रोख १ हजार ३०० रुपये मिळाले नाही. अखेर त्यांनी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात धाव घेत, चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
