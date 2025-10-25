नागरिकांच्या सोयीसाठी माजी नगरसेवकाचा पुढाकार
पालघर, ता. २५ (बातमीदार) ः शहरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे मूलभूत सुविधांची कमतरता जाणवू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी नगरसेवक प्रितम राऊत यांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी पुढाकार घेत, स्वखर्चाने २५ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा आणि शहराच्या प्रवेशद्वारांचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव पालघर नगर परिषदेकडे सादर केला आहे.
राऊत यांनी अर्जात नमूद केले आहे, की मुंबई परिसरातील नागरिकांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात पालघरकडे होत आहे; मात्र शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याने नागरिक, प्रवासी आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. ही गरज लक्षात घेऊन त्यांनी पीपीपी पद्धतीने २५ स्वच्छतागृहे उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी त्यांनी जागा उपलब्ध करून देण्याची नगर परिषदेकडे मागणी केली आहे. पालघर रेल्वेस्थानक ते वळण नाका पोलिस चौकी, रेल्वेस्थानक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत, हुतात्मा स्मारक ते पालघर न्यायालय मार्ग आणि पालघर पूर्व गांधीनगर ते नंडोरे नाक्यापर्यंतच्या रस्त्यावर दर ३०० मीटर अंतरावर स्वच्छतागृहे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय पालघर ते बोईसर, पालघर ते मनोर आणि पालघर ते केळवे या मुख्य रस्त्यांवर शहराच्या हद्दीवर प्रवेशद्वार बांधण्याची परवानगीही राऊत यांनी मागितली आहे.
