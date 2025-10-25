एपीएमसीत विमा फसवणूक प्रकरण उघड
एपीएमसीत विमा फसवणूक प्रकरण उघड
नावसाधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन पॉलिसी रक्कम लाटली
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) : नावातील साधर्म्याचा फायदा घेत एका माथाडी कामगाराची विमा रक्कम हडप करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एपीएमसी पोलिसांनी या प्रकरणात विम्याची रक्कम हडप करणारा वृद्ध व्यक्ती तसेच कोणतीही खातरजमा न करता दुसऱ्या व्यक्तीला रक्कम मंजूर करणारे बँकेचे मॅनेजर या सर्वांविरोधात फसवणुकीसह बनावटगीरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदार श्रीरंग तुकाराम साबळे ( वय ३९) हे माथाडी कामगार कोपरखैरणे येथे कुटुंबासह राहण्यास आहेत. साबळे यांनी २०१० मध्ये कॅनरा एचएसबीसी लाईफ इन्शुरन्सची १५ वर्षांची सरळ बिमा फ्लस ही पॉलिसी काढली होती. या पॉलिसीचे ६ हजार रुपयांचे हफ्ते त्यांनी नियमितपणे भरले होते. ७ हफ्त्यानंतर उर्वरित रक्कम बँक भरणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. सदर पॉलिसीची मुदत २०२५ रोजी संपणार होती, त्यानंतर साबळे यांना पॉलिसीची संपूर्ण रक्कम मिळणार होती. २०१८ मध्ये साबळे यांनी पॉलिसी सरेन्डर करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना धक्का बसला.
त्यांची पॉलिसी आधीच सरेन्डर झाल्याचे व त्यातील रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत शंका आल्याने साबळे यांनी विमा एजंटसह अंधेरी येथील कॅनरा एचएसबीसीच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली. त्यानंतर बनावट इनिमिटी बाँड, खोटी नोटरी, खोटा सरेन्डर फॉर्म आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रातील खाते तपशील सादर करून साबळे यांच्या पॉलिसीची रक्कम बेकायदा काढण्यात आल्याचे उघडकीस आले. धक्कादायक बाब म्हणजे फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचे नावदेखील श्रीरंग तुकाराम साबळेच असल्याने त्याने नावसाधर्म्याचा गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट झाले. हा व्यक्ती सातारा जिह्यातील जावळी तालुक्यातील नरफदे गावचा ७७ वर्षीय व्यक्ती असल्याचे चौकशीत उघड झाले. या व्यक्तीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे साबळे यांची पॉलिसी त्याची स्वतची असल्याचे दाखवून ५७ हजाराची विम्याची रक्कम स्वताच्या खात्यात वळवली. विशेष म्हणजे संबंधित बँक मॅनेजरने कोणतीही खातरजमा न करता साबळे यांच्या विम्याची रक्कम दुसऱ्याच व्यक्तीला मंजूर केल्याचा आरोप साबळे यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
