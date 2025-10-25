मुंबई- गोवा महामार्गाची दुरवस्था कायम
मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था कायम
वडखळ ते कोलेटीदरम्यान रस्ता खड्डेमय
पेण, ता. २५ (वार्ताहर) : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम मागील १४ वर्षांपासून रखडले असून, महामार्गाची दुरवस्था कायम आहे. त्यातच पेण-वडखळ ते कोलेटीदरम्यान रस्ता खड्डेमय असल्याने नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
एकीकडे सरकार मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्याच्या तारखा देत आहे; मात्र रस्ता काही पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाही. पनवेल-पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यादरम्यान होणाऱ्या कामाला गती मिळाली असली तरी पनवेल ते पेण या दरम्यानचा रस्ता व्यवस्थित झाल्याचे दिसत आहे. मात्र पेणपासून पुढे वडखळ ते इंदापूर या टप्प्यातील कोलेटीपर्यंतच्या रस्त्याची अजूनही दुरवस्था आहे. यातील ओव्हरब्रिज, अंडरपास, अंतर्गत रस्ते, दिशादर्शक फलक ही कामे अजूनही बाकी आहेत. त्यामुळे महामार्ग हा २०२५मध्ये पूर्ण होईल, अशी आशा नागरिकांसह वाहनधारकांना होती; परंतु ती आता धूसर झाली आहे. येत्या काही दिवसांत २०२६ येणार असल्याने १४ वर्षांचा वनवास संपून महामार्गाचे काम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण व्हावा, या मागणीकरिता पेण तालुक्यातील कासू पाटणी गावातील चैतन्य पाटील या युवकाने भरपावसात जवळपास २९ दिवस ५०० किलोमीटर पायी चालत प्रवास केला; जेणेकरून सरकारचे लक्ष वेधले जाईल आणि रखडलेल्या महामार्गाचे काम पूर्ण होईल. पायी प्रवास करताना महामार्गाच्या अनेक समस्या समोर आल्या. त्यामुळे कोकणातला मुंबई-गोवा महामार्ग कोकणवासीयांसाठी सुसज्ज होऊन अपघातमुक्त व्हावा, असे चैतन्य पाटील यांनी म्हटले आहे.
