पवार कुटुंबीयांकडून दिवाळी फराळाची परंपरा
सरळगाव, ता. २५ (बातमीदार) : दिवाळीच्या सणानिमित्त दिवाळी फराळ हा पारंपरिक कार्यक्रम शिवळे येथील जनसंपर्क कार्यालयात झाला. हा कार्यक्रम माजी आमदार गोटीराम पवार आणि माजी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २४) घेण्यात आला. सत्तेतून अनेक वर्षे दूर असले तरी दिवाळी फराळाची परंपरा पवार कुटुंबीयांकडून आजही कायम आहे. कार्यक्रमात तालुक्यातील सर्वसामान्य कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी आणि शेतकरी वर्गातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या फराळ कार्यक्रमाची खासियत म्हणजे हॉटेलमधून आणलेल्या फराळाच्या वस्तूंचा वापर न करता, घरी बनवलेले पारंपरिक पदार्थ चिवडा, करंजी, चकली यांचा समावेश केला जातो. त्यामुळे हा कार्यक्रम पूर्णपणे घरगुती स्वरूपात पार पडतो. कार्यक्रमात उपस्थितांची चौकशी करत ते थेट सहभागींशी संवाद साधत होते. माजी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनीही आलेल्यांना दिवाळी फराळाचे आग्रह करत पाहुणचार केला.
