हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ निर्माते एन. डी. कोठारी यांचे निधन
ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते एन. डी. कोठारी यांचे निधन
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) ः हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते एन. डी. कोठारी (वय ८६) यांचे मंगळवारी (ता. २१) रात्री वृद्धापकाळाने नवी मुंबईतील सीवूड्स येथील निवासस्थानी निधन झाले. बुधवारी (ता. २२) सायंकाळी नेरूळ येथील स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
कोठारी यांनी १९७० ते १९९० या काळात ‘खोटे सिक्के’, ‘सरकारी मेहमान’, ‘धरम संकट’, ‘डिव्होर्स’, ‘नागपंचमी’, ‘भगवान परशुराम’, ‘बद्रीनाथ यात्रा’ आणि ‘सोसायटी’ यांसारख्या सामाजिक आशय असलेल्या मनोरंजनपर चित्रपटांची निर्मिती केली. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये पृथ्वीराज कपूर, संजीव कुमार, रीना रॉय, विनोद खन्ना, शर्मिला टागोर अशा अनेक दिग्गज कलाकारांनी काम केले होते.
दर्जेदार चित्रपट निर्मिती करून सामाजिक मूल्यांना स्पर्श करणाऱ्या कथांना आकार देणारे एन. डी. कोठारी यांचे निधन हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी मोठी हानी मानली जात आहे. त्यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली असून अनेकांनी समाजमाध्यमांद्वारे त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.