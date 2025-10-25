मोखाड्यात परतीचा मुसळधार पाऊस, शेतकरी हवालदिल
मोखाड्यात परतीच्या पावसाचा हाहाकार
मोखाडा, ता. २५ (बातमीदार) : दिवाळी सणानंतर खरीप पिकाची काढणी सुरू असतानाच मोखाड्यात शनिवारी (ता. २५) रात्री ९ वाजल्यानंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाटासह आणि ढगांच्या गडगडाटात झालेल्या या पावसाने शेतात कापून ठेवलेल्या परिपक्व खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सलग सहा महिने झालेल्या पावसामुळे आधीच खरीप पिकांचे नुकसान झाले होते. आता उरलेले पीक वाचवण्यासाठी शेतकरी घाईगडबडीत कापणी करीत असतानाच हा पाऊस कोसळला. यामुळे शेतात कापून ठेवलेले पीक वाया जाण्याच्या भीतीने मोखाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, या मुसळधार पावसामुळे मोखाडा तालुक्याचा विद्युत पुरवठाही खंडित झाला आहे. महावितरणकडून विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरू आहे.
