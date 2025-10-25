डोंबिवलीकर आजोबांचा लिफ्टच्या डक्टमध्ये कोसळून मृत्यू
झोपेच्या तंद्रीत लिफ्टच्या डक्टमध्ये कोसळून मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : डोंबिवली (प.) येथील देवीचा पाडा परिसरात साई बालाजी आॅर्केड सोसायटीत बाबुराव सीताराम तावडे (वय ७५) यांचा नुकताच लिफ्टच्या डक्टमध्ये पडून मृत्यू झाला.
रक्ताभिसरणाच्या त्रासाने त्रस्त असलेले तावडे मध्यरात्रीच्या सुमारास लघुशंकेसाठी उठले. झोपेच्या तंद्रीत त्यांनी वॉशरूममध्ये जाण्याऐवजी घराचा मुख्य दरवाजा उघडून घराबाहेर लघुशंका केली. पुन्हा घरात जायचे समजून ते लिफ्टच्या दिशेने गेले आणि झोपेत असल्यामुळे लक्षात न आल्याने लिफ्टचा दरवाजा उघडून थेट खोलवर असलेल्या डक्टमध्ये कोसळले. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळी तावडे कुटुंबीयांना ते घरात न आढळल्याने शोध घेतला असता लिफ्टच्या डक्टमध्ये त्यांचा मृतदेह निपचित अवस्थेत आढळला. विष्णूनगर पोलिसांनी याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून, अधिक तपास सुरू आहे.
