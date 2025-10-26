ग्राहकांच्या खिशाला कात्री
आवक घटल्याने भाजीपाल्याचे भाव वधारले
वाशी, ता. २६ (बातमीदार) ः दिवाळीनंतर बाजारात भाजीपाल्याची मागणी वाढली आहे; मात्र ग्रामीण भागातून येणाऱ्या मालाची आवक घटली आहे. त्याचा थेट परिणाम बाजारभावांवर झाला असून किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढल्याने ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.
दिवाळीनंतर दररोज सुमारे ६०० ते ७०० गाड्या भाजीपाला घेऊन बाजारात पोहोचतात; मात्र सध्या संख्या ५०० ते ५५० गाड्यांवर आली आहे. परिणामी, पुरवठा अपुरा ठरत असल्याने भाव वाढीस लागले आहेत. हवामानातील अनिश्चितता, काही ठिकाणी झालेला पाऊस आणि शेतकऱ्यांकडून काढणीस झालेला उशीर ही आवक घटण्याची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. घाऊक बाजारातील भावाच्या जवळपास दुप्पट भावाने किरकोळ बाजारात भाज्या विकल्या जात असल्याने सामान्य गृहिणींच्या बजेटवर ताण आला आहे. सणासुदीनंतर मागणी वाढली असली तरी बाजारात आवक कमी असल्याने भाव वाढले आहेत. पुढील आठवड्यात पुरवठा वाढल्यास भाव स्थिर होण्याची शक्यता असल्याचे के. डी. भाळके यांनी सांगितले.
भाजीचे प्रकार सध्याचे भाव
कोथिंबीर जुडी ३५ ते ४०
पालक २० ते ३०
शेपू २० ते २५
वाटाणा १८० ते २२०
गवार ६० ते ८०
ढोबळी मिरची ४० ते ६०
शेवगा शेंग १८० ते २२०
भेंडी ६० ते ८०
टोमॅटो १४ ते २०
घेवडा ४० ते ४६
कारली १८ ते २२
वांगी २० ते ३८
