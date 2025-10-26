पुलावरून पडल्याने एकाचा मृत्यू
खालापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणारे सुरेशकुमार शिवकुमार पारीख (वय ३५, रा. कळंबोली, नवी मुंबई) खालापूर हद्दीत बेपत्ता झाले होते. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. २१) खालापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर हद्दीत किलोमीटर तेवीसवरील पुलावरून नदीत पडल्याने सुरेशकुमार यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद खालापूर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. शवविच्छेदनानंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. बेपत्ता असलेले सुरेशकुमार शिवकुमार पारीख हे कळंबोलीचे रहिवासी होते. खालापूर हद्दीत पाताळगंगा नदीत त्यांचा मृतदेह शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी आढळून आला.
