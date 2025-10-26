पर्यटकांच्या प्रवासात मनस्ताप
पर्यटकांना प्रवासात मनस्ताप
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या रांगा
रोहा, ता. २६ (बातमीदार) ः पर्यटनासाठी निघालेल्या पर्यटकांच्या वाहनांची संख्या महामार्गावर वाढल्याने कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. अशातच सोमवारपासून दिवाळी सुट्टीचा हंगाम संपत असल्याने परतीच्या प्रवासात पर्यटकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
दिवाळी सणानिमित्त मुंबई, पुणे, ठाणे व अन्य ठिकाणांहून निघालेले पर्यटक शाळांना लागलेल्या सुट्टीच्या सदुपयोगासाठी पर्यटनासाठी निघाले आहेत. त्यामुळे महामार्गावर एकाचवेळी वाहनांची संख्या वाढल्याने मुख्य ठिकाणांवर रहदारीमुळे तर रुंदीकरणाचे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे; पण महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे पर्यटक, वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
