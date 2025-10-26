लाटांबरोबरच्या बोयाची दहशत
श्रीवर्धनच्या जीवना बंदर परिसरात चर्चांना उधाण
श्रीवर्धन, ता. २६ (वार्ताहर)ः श्रीवर्धन येथील खालचा जीवना बंदर येथे लाटांच्या प्रवाहाने बोया वाहत आला होता. रविवारी (ता. २६) सकाळी ८च्या दरम्यान याबाबतची माहिती हवेसारखी पसरल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
खालचा जीवना बंदर येथे चारचाकी वाहनांचे टायर लावलेला बोया वाहत आला आहे, अशी माहिती मेरिटाइम बोर्डाचे कर्मचारी नितेश तांबे यांनी श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यात दिली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तपासादरम्यान श्रीवर्धन तालुक्यातील बागमांडला-मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट यादरम्यान खाडीपुलाचे काम चालू असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील बाणकोट सागरी पोलिस ठाणे हद्दीत एक बार्ज बुडाला होता. या बुडालेल्या बार्जला वर खेचण्याकरिता हा बोया बांधण्यात आल्याची माहिती मिळाली. तसेच हवामान खराब असल्याने बोयाचा दोर तुटून समुद्रात वाहून गेला असल्याची माहिती श्रीवर्धन पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांनी दिली.
बोट सुरक्षित ठेवण्याचे साधन
बोयाचा उपयोग बोट सुरक्षित ठेवण्यासाठी बोटीच्या बाजूंना लावण्यात येतो. तसेच एखादी लहान मोठी बोट बुडाली असेल, तर त्या समुद्रातून वरती खेचण्यासाठी बलूनसारखा उपयोग केला जातो, अशी माहिती श्रीवर्धन येथील मच्छीमार व्यावसायिकांनी दिली.
