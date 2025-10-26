सर्वोदयनगरमधील वीजपुरवठा सुरळीत
सर्वोदयनगरमधील वीजपुरवठा सुरळीत
जोगेश्वरी, ता. २६ (बातमीदार) ः दिवाळीच्या पहिल्या दिवसापासून जोगेश्वरी पूर्वेतील सर्वोदयनगर एमएचबी कॉलनीत विजेचा लपंडाव सुरू झाल्याने रहिवासी त्रस्त होते. याबाबत ‘सकाळ’च्या २४ ऑक्टोबरच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत वीज वितरण कंपनीने येथील वीजपुरवठा सुरळीत केला आहे.
कॉलनी क्रमांक २२ मध्ये मीटर बॉक्समध्ये शॉर्टसर्किट होऊन विद्युतपुरवठा खंडित झाला होता. शेजारील चाळ क्रमांक २०च्या केबललाही आग लागून कॉलनी क्रमांक १७,१८ व १९ वर परिणाम झाला होता. या वेळी अग्निशमन दल आणि मेघवाडी पोलिसांनाही खबरदारीचे उपाय केले. तर वीज वितरण कंपनीने रात्री उशिरा तात्पुरता पुरवठा सुरू केला. त्यानंतर पाडवा आणि भाऊबीजेच्या दिवशी पुन्हा वीज गेल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. अदाणी इलेक्ट्रिसिटीचे अभियंता वसीम अन्सारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. जमिनीखालच्या वायरींमध्ये दोष निर्माण झाल्यामुळे वारंवार पुरवठा खंडित होत असल्याने स्पष्ट झाले. आता जमिनीखालून दोन नवीन वायर थेट मेन जंक्शन बॉक्सला जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विजेचा पुरवठा कायमस्वरूपी स्थिर झाल्याचे अभियंता जियाउद्दीन खान यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.