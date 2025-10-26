पायाभूत सुविधांचा विकास केल्याने देशाच्या सीमा सुरक्षित
पायाभूत सुविधांचा विकास केल्याने देशाच्या सीमा सुरक्षित
- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे दादरमध्ये वक्तव्य
शिवडी, ता. २६ (बातमीदार) ः केंद्र सरकारने सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केल्यामुळे देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित झाल्या आहेत, असे गौरवोद्गार केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दादरमध्ये एका कार्यक्रमात काढले.
‘माय होम इंडिया’च्या वतीने दिला जाणारा ‘वन इंडिया अवॉर्ड २०२५’ हा दादर पश्चिमेतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात शनिवारी (ता. २५) पार पडला. यंदाचा हा पुरस्कार त्रिपुरा राज्यातील जनजाती भागात कार्य करणारे मदन हरी मलसम यांना मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी व्यासपीठावर तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, ‘माय होम इंडिया’चे संस्थापक सुनील देवधर, जनकल्याण समिती महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अजित मराठे आणि उद्योजक नरेंद्र पोद्दार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ईशान्य भारतातून मुंबई, पुणे आणि बंगळूर येथे शिक्षण व नोकरीसाठी येणाऱ्या युवक, विद्यार्थ्यांना आपलेपणाची भावना देऊन राष्ट्रीय एकात्मतेचे कार्य साधावे, असे आवाहनदेखील या वेळी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले. पुरस्कारप्राप्त मलसम सन्मानाला प्रत्युत्तर देताना म्हणाले की, आम्ही स्वभाषा, स्वभूषा आणि स्वसंस्कृती जपण्याचे कार्य करीत आहोत. तोच विचार ‘माय होम इंडिया’ उर्वरित भारतात रुजवत आहे. धर्मांतरणाच्या विरोधात आणि स्वधर्म जागृती करण्यासाठी, मुंबईमध्ये माझा इतका मोठा सन्मान केल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.
तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा म्हणाले की, ईशान्य भारत हा विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. कला, लोककला, खाद्यसंस्कृती, वाद्य या सर्व क्षेत्रांत येथील वैशिष्ट्ये लक्षणीय आहेत. आता या प्रदेशात विकासाची गंगा वेगाने वाहू लागली आहे. विमानसेवा, रेल्वे आणि रस्ते या सर्व प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरू केल्या असून, इतकी वर्षे विकासापासून दूर राहिलेला हा प्रदेश आता विकासाच्या ‘महामार्गावर गतिमान’ झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. वन इंडिया अवॉर्ड’ हा राष्ट्रीय एकात्मता साधण्याचा एक नियोजित उपक्रम आहे. ‘माय होम इंडिया’ने ही एकात्मतेची भावना संपूर्ण राष्ट्रासमोर प्रभावीपणे मांडण्याचे उल्लेखनीय कार्य केले आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार म्हणाले.
