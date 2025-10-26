पोलादपूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठे खिंडार
पोलादपूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठे खिंडार
माजी उपसभापती शैलेश सलागरे यांचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश
पोलादपूर, ता. २६ (बातमीदार) ः पोलादपूर तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना मोठी कलाटणी देणारी घडामोड घडली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला जोराचा धक्का बसला आहे. पोलादपूर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी म्हणून ओळख असलेले शैलेश विठोबा सलागरे यांनी आज शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. त्यांच्या प्रवेशामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात शिवसेनेची ताकद अधिक वाढणार आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
मंत्री भरत गोगावले यांच्या विकासकामांनी प्रेरित होऊन सलागरे यांनी शिवसेनेचा झेंडा हाती घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांच्या समवेत अनेक समर्थक, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनीदेखील शिवसेनेत प्रवेश केला. यात सलागरे कुटुंबातील प्राजक्ता, ओमकार, मालती, नरेश, अमृता सलागरे यांच्यासह कापडे-बु, चांभारगणी, पायटा व इतर गावांतील अनेक नागरिकांचा समावेश आहे. मोठ्या संख्येतील या सामूहिक प्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची पोलादपूरमधील संघटनात्मक ताकद कमकुवत झाल्याचे बोलले जात आहे. या भव्य पक्षप्रवेश सोहळ्यास नामदार भरत गोगावले, जिल्हा संपर्कप्रमुख चंद्रकांत कळंबे, अनिल दळवी, नगरसेवक सिद्धेश शेठ, भरत चोरगे, स्वप्नील चोरगे, माजी तालुकाप्रमुख अंकुश सकपाळ, विभागप्रमुख तानाजी निकम, युवासेना तालुका प्रमुख संजय कळंबे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि शिवसैनिक उपस्थित राहिले. येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सलागरे यांचा पक्षप्रवेश शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा ठरणार यात शंका नाही. आता त्यांना पक्षाकडून कोणती महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक जबाबदारी दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसैनिकांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रचंड उत्साह असून, पोलादपूर तालुक्यात शिवसेनेचा झेंडा अधिक उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
