महामार्गावरील सातिवली उड्डाणपुलाची रखडपट्टी!
मनोर, ता. २६ (बातमीदार) : पावसाळा संपल्यानंतरही सातिवली येथील निर्माणाधीन उड्डाणपुलाच्या कामाची संथ गती कायम आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आले आहे, परंतु कामाची गती पाहता उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू होण्यासाठी डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सातिवली उड्डाणपुलाच्या अपूर्ण कामामुळे जूनमध्ये महामार्गावर सलग १० दिवस मोठी कोंडी निर्माण होऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदाराविरोधात प्रक्षोभाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता येथील निर्माणाधीन उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या जोड रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनांची गती मंदावत आहे. जोड रस्त्यांवर अवजड वाहने नादुरुस्त होत असल्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांकडून ठेकेदाराच्या हलगर्जीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील जोडरस्ते अपूर्ण आहेत. जोड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असल्यामुळे दुचाकीस्वार आणि सातिवलीच्या ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील कोंडीची समस्या गंभीर होत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष, वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
कामाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना
उड्डाणपुलालगतच्या अरुंद सेवा रस्त्यामुळे वाहनांचा वेग मंदावतो. या मार्गावर अवजड वाहन नादुरुस्त झाल्यास कोंडी निर्माण होते. दरम्यान, महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी ठेकेदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून उड्डाणपुलाच्या कामाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत, परंतु ठेकेदाराकडून गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने महामार्ग वाहतूक सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी हतबलता व्यक्त केली आहे.
पावसाचा जोर वाढल्यामुळे पुलाच्या भराव कामात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम मंदावले होते. पाऊस कमी झाल्याने कामाला गती मिळाली आहे. आवश्यक यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
- सुहास चिटणीस, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.