मुरबाड माळशेज घाटात बसला अपघात
माळशेज घाटात बसचा अपघात
चार प्रवाशांसह चालक-वाहक किरकोळ जखमी
मुरबाड, ता. २६ (वार्ताहर) ः कल्याण-मुरबाड या राष्ट्रीय महामार्गावरील माळशेज घाटात रविवारी (ता. २६) दुपारी सुमारे साडेबारा वाजता राज्य परिवहनच्या विठ्ठलवाडी आगाराच्या बसला अपघात झाला आहे. एमएच २० बीएल ३०४७ क्रमांकाची ही बस आळेफाटा ते विठ्ठलवाडी या मार्गावर जात असताना हा अपघात झाला. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये अंदाजे ४० ते ४५ प्रवासी होते, अशी माहिती प्रवाशांनी दिली आहे.
या अपघातात बसमधील चार प्रवाशांना दुखापत झाली आहे. तसेच, बसचे चालक पी. ए. पाटील आणि वाहक ए. डी. जगताप यांनाही किरकोळ मुका मार लागला आहे. या अपघातामध्ये कोणतीही गंभीर जीवितहानी झाली नाही.
