जव्हारच्या काकड आरतीला सहाशे वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा

जव्हारच्या काकड आरतीला सहाशे वर्षांची परंपरा
जव्हार, ता. २६ (बातमीदार) : इतिहास आणि राजाश्रय लाभलेल्या जव्हार संस्थानाच्या सांस्कृतिक वारशाची साक्ष देणारे शहर आजही आपली परंपरा जपत आहे. डिजिटल युगात मोबाईल आणि इंटरनेटच्या मोहातही येथील नागरिकांनी श्रद्धेचा दीप प्रज्वलित ठेवला आहे. कोजागरी पौर्णिमेपासून ते कार्तिक पौर्णिमेपर्यंत शनी मंदिरात दररोज पहाटे होणारी काकड आरती ही परंपरा सहाशे वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे.
पहाटेच्या थंडगार वातावरणात देवभक्तांचे स्वर, टाळ-मृदंगाचा नाद आणि आरतीचे गजर यामुळे संपूर्ण शहर भक्तिभावाने दुमदुमून जाते. काकड म्हणजे वातीपासून बनवलेला दिवा आणि त्या दिव्याच्या प्रकाशात श्रद्धा, संस्कार आणि ऐक्याचा संदेश देणारी ही आरती होत असते. या आरतीत मनीष घोलप, राजेंद्र नवले, नंदकिशोर घोलप, अतुल पहाडी यांसह २५ ते ३० भाविक नियमित सहभागी होत असून, भक्तिरसाने भारलेले हे दृश्य प्रत्येक पहाट उजळवते. या आधी ही काकड आरती राम मंदिर, विठ्ठल मंदिर आणि दत्त मंदिरातदेखील या आरतीचे आयोजन केले जात होते.
तरुण पिढी जपते परंपरा
दरम्यान, जव्हार तालुक्यातील गावागावांत युवक भजन मंडळ स्थापन करून ही सांस्कृतिक परंपरा पुढे नेण्याचा उत्साह ग्रामीण भागातही दिसून येतो. अनेक तरुण तबला, पेटी, हार्मोनियम हाताळत स्वतः भजनात रंगून जात आहेत. ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजन युवक करत असल्याने श्रद्धा आणि संस्कृतीचा संगम अधिक बळकट होत आहे.
आपले आद्यकर्तव्य म्हणजे परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे. आधुनिकतेच्या लाटेत वाहून न जाता, शहरातील युवा पिढीनेही या काकड आरतीत सहभागी होऊन आपल्या संस्कृतीशी नाळ जपावी.
- मनीष घोलप, काकड आरती भाविक