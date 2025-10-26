जागतिक मास्टर्स पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत ठाण्यात डंका
जागतिक मास्टर्स पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत ठाण्याचा डंका
दत्तात्रय उतेकर यांचे केपटाऊन येथे सुवर्ण यश
सकळा वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : दक्षिण आफ्रिका येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक मास्टर्स पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धा इक्विप्ड आणि क्लासिक या दोन्ही गटांमध्ये ठाण्यातील दत्तात्रय उतेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या वेळी त्यांनी मास्टर्स चार या खेळ प्रकारात ६६ किलो वजनी गटामध्ये इक्विप्ड या खेळात चार सुवर्णपदके मिळवून जागतिक विजेतेपद प्राप्त केले, तर क्लासिक स्पर्धेत एक रौप्य आणि तीन कांस्यपदके मिळवून भारताची मान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावली.
केपटाऊन, दक्षिण आफ्रिका येथे १० ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर यादरम्यान जागतिक मास्टर्स पॉवरलिफ्टिंग इक्विप्ड आणि क्लासिक स्पर्धा पार पडल्या. यामध्ये ठाण्यातील दत्तात्रय उतेकर यांनी आपले सुवर्ण अक्षरात नाव कोरले. ठाणे येथील युनायटेड क्लब व्यायामशाळेत अनंत चाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली दत्तात्रय उतेकर नियमित सराव करतात. वयाच्या ७० व्या वर्षीही त्यांनी अद्भुत शारीरिक तंदुरुस्ती राखत हे यश संपादन केले आहे. यामुळे ते अनेक तरुणांसाठी प्रेरणास्रोत ठरले आहेत. आपले हे यश त्यांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आणि देशातील नागरिकांना समर्पित केले आहे. या यशाबद्दल राज्य संघटनेचे सचिव संजय सरदेसाई आणि इतर मान्यवरांनी अभिनंदन करत समाधान व्यक्त केले.
राष्ट्रसेवक ते जागतिक विजेता
उतेकर यांनी भारतीय हवाई दलात अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना देशाची सेवा बजावली. श्रीलंकेतील शांतता मोहीम आणि इतर अनेक ठिकाणी त्यांनी कर्तव्यनिष्ठेने सेवा दिली असून, त्यांच्या योगदानाबद्दल भारतीय वायुसेनेने त्यांना सन्मानित केले आहे. भारतीय हवाई दलातील सेवेनंतर त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आणि रोटरी इंटरनॅशनलमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत उल्लेखनीय कार्य केले आहे. उतेकर सध्या ठाणे येथील किम्स हॉस्पिटलमध्ये विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.
