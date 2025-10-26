चुकी केली नाही दंड भरणार नाही, एसटी चालकाचा निर्धार

चूक केली नाही, दंड भरणार नाही; एसटी चालकाचा निर्धार
ठाण्याचे एसटीचालक संपाच्या मार्गावर
ठाणे शहर, ता. २६ (बातमीदार) ः एसटीकडून कर्मचाऱ्यांना सहा हजार रुपये दिवाळी भेट आणि १२ हजार ५०० रुपये अग्रिम (उचल) म्हणून अदा करण्यात आली आहे. ही उचल पगारातून कपात केली जात असताना आरटीओकडून वसूल करण्यात आलेला दंडदेखील कापला जाणार आहे. त्यामुळे दिवाळी सरताच एसटी चालकांचे अच्छे दिन संपणार आहेत. दंड आणि घेतलेल्या उचलमुळे त्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे. यामुळे चालकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, नियमबाह्य दंडवसुलीविरोधात संपाचे शस्त्र उचलले जाणार असल्याचे समजते.
ठाणे-पुणे मार्गावर ठाणे एसटी विभागाच्या बस धावतात. त्यातील अनेक बसचे स्पीडो मीटर बंदावस्थेत असल्याने बसची गती चालकाच्या लक्षात येत नाही. परिणामी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून महामार्गावर लावण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यात गती नियमाचा भंग झाल्याचा दंड त्या बसवर आकाराला जातो. बसवर आकारलेला हा दंड बस पासिंगच्या वेळेस प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) एसटी विभाग वसूल करते. त्यानंतर संबंधित बस कोण चालवीत होते त्या चालकाच्या पगारातून एसटीकडून कापला जातो, मात्र हा दंड चालकाच्या चुकीमुळे लागला नसून तो त्याच्या पगारातून कापता कामा नये. एसटीची कार्यशाळा यासाठी जबाबदार असल्याने तो दंड एसटीने भरावा, अशी मागणी कामगार युनियनकडून केली जात आहे, परंतु असे असतानाही एसटीचे अधिकारी तो दंड चालकाच्या पगारामधून कपात करत आहेत. याला चालकांनी विरोध केला असता महिनाभरापासून तो स्थगित करण्यात आला होता, परंतु आता त्याची वसुली पुन्हा सुरू केली जाणार असल्याचे समजते.
ठाणे विभागातील ७०० चालकांना दंड
चूक केली नाही, दंड भरणार नाही
सातारा, बारामती, सांगली, स्वारगेट आदी ठिकाणी जाणाऱ्या बसला पूर्व द्रुतगती महामार्गावरून जावे लागते. गतीच्या नियंत्रणासाठी आरटीओने येथे ठिकठिकाणी कॅमेरे बसवले आहेत, मात्र आमच्या बसचे स्पीडो मीटर बंदावस्थेत असल्याने बसची गती लक्षात येत नाही. त्यामुळे असे दंड आम्ही भरणार नाही, अशी भूमिका चालकांनी घेतली आहे.
चलन प्रलंबित, वाहनं अडचणीत
दंडाची वसूली स्थगित ठेवली होती. परंतु, वाहनांवर असलेल्या चलनामुळे वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यास विभागांस अनेक अडचणी येत आहेत. वाहनांचे वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाअभावी वाहने उभी राहू नयेत याकरिता चलनाची तपासणी करुन वसुलीसाठी विहीत पध्दतीने संबंधिताना नोटीस देऊन तपासणी करुन दंडाची रक्कम भरुन चलन निकाली काढण्यात येणार आहे, असे एसटी व्यवस्थापक (वाहतूक) यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.
अनेक बसचे स्पीडोमीटर नादुरुस्त असतात. आमचे चालक लॉग सीटवर तसा उल्लेख करूनही ते दुरुस्त न करता ती गाडी चालवण्यासाठी दिली जाते. अशा गाडीवर आलेला दंड आम्ही भरणार नाहीत. एसटीच्या इतरही चुका आहेत. त्या सुधाराव्यात अन्यथा आमच्यासमोर आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना (मान्यता प्राप्त)
ठाणे-पुणे मार्गावर चालकाला झालेले दंड :
चालक क्रमांक - ५८६२, दंड रक्कम -१,०१,०००
चालक क्रमांक - ७३१८, दंड रक्कम - ८३,०००
चालक क्रमांक - ८, दंड रक्कम - ७७,०००
चालक क्रमांक - १५९०१, दंड रक्कम - ४०,०००
चालक क्रमांक - १७०९९, दंड रक्कम - ३६,०००
चालक क्रमांक - ४३५३५, दंड रक्कम - ४१,०००
चालक क्रमांक - ४७१६४, दंड रक्कम - १,१६,०००
चालक क्रमांक - ५०३६१, दंड रक्कम - ५०,०००
चालक क्रमांक - ५५९७३, दंड रक्कम - ५८,०००
चालक क्रमांक ८००२००, दंड - ५५०००/
मुकुंद बापट (चालक) - विठ्ठलवाडी आगार, दंड - १,०२,०००
