पोलिसांचे ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’
भुरटे चोर, मद्यपी, समाजकंटकांसह ३५० जणांवर कारवाई
कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली शहरात वाढलेल्या भुरट्या चोऱ्या, तसेच रात्रीच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी होणारे मद्य आणि अमली पदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. कल्याण पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी रात्री ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ (Operation All Out) मोहीम राबवत ३५० हून अधिक समाजकंटक आणि गैरधंदे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.
शहरात अलीकडे पुन्हा काही अवैध अड्डे आणि गैरव्यवहार सुरू झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर उपायुक्त झेंडे यांनी अचानक कारवाईचे निर्देश दिले होते. या कारवाईत उपायुक्त झेंडे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त स्वतः सहभागी झाले होते. सार्वजनिक ठिकाणी मद्य व अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पकडलेल्या मद्यपींमध्ये काही सुस्थितीत घरातील तरुणांचाही समावेश असल्याचे तपासात समोर आले आहे. कल्याण आणि डोंबिवली शहरातील आठही पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील रेल्वेस्थानक परिसर, वाहनतळ आणि झाडाझुडपांमध्ये लपून गैरकृत्ये करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. गेल्या वर्षीही राबवण्यात आलेल्या अशाच मोहिमेप्रमाणे ही कारवाई ‘कल्याण-डोंबिवली नशामुक्त शहर’ या उद्दिष्टाचा भाग असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. सर्व आरोपींवर गुन्हे दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मोहिमेचा तपशील
वेळ आणि कालावधी : रात्री आठ ते पहाटे चार या वेळेत ही धडक मोहीम राबवण्यात आली.
सहभाग : एकूण २४० पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी या कारवाईत सहभागी झाले होते.
कारवाईतील महत्त्वाचे मुद्दे
कारवाईचा प्रकार संख्या/दंड
ताब्यात घेतलेले आरोपी ३५० हून अधिक (समाजकंटक, गुंड, मद्यपी)
मद्यपान करून वाहन चालवणे ४५ हजार दंड वसूल
अटक झालेले खतरनाक गुंड ६
तडीपार गुंडांची चौकशी २७