पिसाळलेल्या बैलाच्या हल्ल्याच्या कारणांची चौकशी व्हावी
कर्जत शहरातील पिसाळलेल्या बैलाच्या हल्ल्याच्या कारणांची चौकशी व्हावी; ॲड. ऋषिकेश जोशी यांची मागणी
कर्जत, ता. २६ (बातमीदार) : ऐन भाऊबीजेच्या दिवशी पहाटे (ता. २३) कर्जत शहरातील दहिवली परिसरात एका पिसाळलेल्या बैलाने अचानक धुमाकूळ घालून एकाचा बळी घेतला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेने कर्जत शहर हादरून गेले असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने रेस्क्यू टीमला बोलावून त्या बैलाला दोरांनी बांधून ताब्यात घेतले, परंतु या बैलाचे पुढे काय झाले, त्याला रेबीज झाला होता का, की कोणीतरी त्याला काही इंजेक्शन दिले होते, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुरू आहेत. नगर परिषद व पशुधन विभागाकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ वकील ॲड. ऋषिकेश जोशी यांनी प्रशासनावर सवाल उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, “ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. जर बैल पिसाळण्यामागे तस्करांचा हात असेल, तर अशा गोतस्करांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा.” ॲड. जोशी पुढे म्हणाले की, “अनेकदा तस्कर बैलांना भुलीचे इंजेक्शन देऊन त्यांना पकडून नेतात. अशा वेळी प्राणी चिडतो आणि आक्रमक बनतो. या घटनेतही अशाच प्रकारचे काही घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांनी याची सखोल चौकशी करून सत्य नागरिकांसमोर आणावे.” ते पुढे म्हणाले, “पकडण्यात आलेल्या बैलाला जेसीबीमधून डम्पिंग ग्राउंडवर नेण्यात आले, त्या वेळी तो मृतावस्थेत होता. त्याचे पुढे काय झाले, याबाबत ना नगर परिषद बोलत आहे, ना पशुवैद्यकीय अधिकारी. ही गोष्ट अत्यंत संशयास्पद आहे. बैलाच्या हल्ल्याचे नेमके कारण काय होते, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.” ॲड. जोशी यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, “या घटनेची चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे, तसेच जर तस्कर जबाबदार असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.”
