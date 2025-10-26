शिवशाहीच्या संक्रमण सदनिकांची माहिती मिळणार एका क्लिकवर
‘शिवशाही’च्या सदनिकांची माहिती मिळणार एका क्लिकवर
घुसखोरांची ओळख पटणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संक्रमण सदनिकांची माहिती लवकरच एका क्लिकवर मिळणार आहे. सदनिका कोणाच्या ताब्यात आहेत. मूळ रहिवासी वास्तव्यास आहे की घुसखोर, सदनिका रिकाम्या आहेत का आदी माहिती सध्या मिळत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनेक सदनिका विकसकांच्या ताब्यात असल्याने नव्याने एसआरए प्रकल्प हाती घेताना तेथील प्रकल्पबाधित रहिवाशांना मात्र मिळत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाकडून स्वतंत्र साॅफ्टवेअर तयार केले जाणार आहे.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची मुंबईत पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात मानखुर्द, भांडुप, मुलुंड, कांदिवली, मालाड आशा वेगवेगळ्या १६ ठिकाणी पाच हजारांहून अधिक घरे असून, त्यांचा संक्रमण शिबिर म्हणून वापर केला जात आहे. एखादा नवीन एसआरए प्रकल्प हाती घेताना तेथील झोपडीधारकांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी विकसकांना भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. त्यासाठी ४० हजार रुपये डिपॉझिट आणि महिन्याला चार हजार रुपये भाडे आकारले जाते; मात्र अनेक विकसकांकडे वर्षानुवर्षे अशा सदनिका अडकून पडल्या आहेत. तसेच काही विकसकांनी सदनिका जादा भाड्याने दिल्या असल्याचा प्रशासनाला संशय आहे. त्यामुळेच या सदनिका कोणाला दिल्या आहेत, सध्या त्यामध्ये कोण वास्तव्यास आहे याची माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी म्हणून साॅफ्टवेअरच्या माध्यमातून माहिती एकत्रित केली जाणार असल्याची माहिती शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे शिवशाहीची संक्रमण सदनिका वर्षानुवर्षे आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या विकसकांना दणका बसणार आहे.
७० कोटी रुपये भाडे थकीत
शिवशाहीने झोपडीधारकांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी विकसकांना दिलेल्या सदनिका वर्षानुवर्षे विकसकांकडे आहेत. कायदेशीर अडथळ्यांमुळे प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच सुमारे ७० कोटी रुपये भाडे थकीत आहे. ते वसूल करण्यासाठी शिवशाहीकडून प्रयत्न सुरू असून, विकसकांना नोटिसा दिल्या जाणार आहेत.
