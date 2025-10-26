फुटबॉल मधील भविष्यातील हिरे घडविण्यासाठी क्रीडा विभागाचा प्रोजेक्ट "महादेवा"
भविष्यातील हिरे घडविण्यासाठी क्रीडा विभागाचा ‘प्रोजेक्ट महादेवा’
१३ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या फुटबॉल कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
ठाणे, ता. २६ (बातमीदार) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रोजेक्ट महादेवा ही योजना महाराष्ट्रातील १३ वर्षांखालील मुला‑मुलींच्या फुटबॉल कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. अंतिम टप्प्यात ६० मुलांची निवड सीआयडीसीओ ग्राउंड, खारघर येथे आणि ६० मुलींची निवड डब्ल्यूआयएफए कूपरेज मैदान, मुंबई येथे केली जाईल. यापैकी प्रत्येकी ३० मुला‑मुलींची निवड केली जाईल आणि त्यांना पाच वर्षांची एकात्मिक शिष्यवृत्ती दिली जाईल, यामध्ये फुटबॉल प्रशिक्षणासोबत शैक्षणिक विकासाचाही समावेश असेल. निवड झालेल्या खेळाडूंना १४ डिसेंबर रोजी मुंबईत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टार लिओनेल मेस्सी यांच्या फुटबॉल क्लिनिकमध्ये सहभागी होण्याची अनोखी संधी मिळेल.
नोंदणी आवश्यक
ही योजना मित्रा, क्रीडा विभाग, डब्ल्यूआयएफए, सिडको आणि व्हीएसटीएफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविली जात असून, राज्यातील फुटबॉल क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याचा उद्देश आहे. या अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील खेळाडूंची निवड चाचणी शनिवारी (ता. १) मुले व रविवारी (ता. २) मुली यशवंतराव चव्हाण फुटबॉल मैदान, सेक्टर-१९, नेरूळ येथील क्रीडांगणात आयोजित करण्यात येणार आहे. या निवड चाचणीमध्ये सहभागी होण्याकरिता https://forms.gle/ctCMRZ४FZDxwYEvA७ या गुगल लिंकद्वारे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या सूचना ः
- सर्व खेळाडूंनी चाचणीस्थळी येण्यापूर्वी गुगल नोंदणी लिंकद्वारे नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- या निवड चाचणीमध्ये १ जानेवारी २०१२ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेले आणि ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जन्मलेले खेळाडू सहभागी होऊ शकतील.
- सर्व खेळाडूंनी त्यांचे मूळ आधार कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्र सोबत घेऊन येणे आवश्यक आहे. ठाणे जिल्हास्तर निवड चाचणीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या २० खेळाडूंची निवड ही विभागस्तरीय निवड चाचणीसाठी करण्यात येईल.
हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून, राज्यातील फुटबॉल खेळाला नवी दिशा देणारा आहे. तरी ‘महादेवा’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत जास्तीत जास्त खेळाडूंनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती सुवर्णा बारटक्के यांनी केले आहे.
