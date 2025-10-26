आता वस्त्रोद्योग सौर ऊर्जेवर चालणार
वस्त्रोद्योगही आता सौरऊर्जेवर चालणार
अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारचा विचार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला सौरऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर आता वस्त्रोद्योगालाही सौरऊर्जा प्रकल्पात तयार होणाऱ्या विजेवर चालवण्याचा सरकारचा विचार आहे. वस्त्रोद्योगाला सवलतीत वीजपुरवठा करावा लागत असल्याने सरकारवर आनुदानाच्या माध्यमातून मोठा भार पडत आहे. तो कमी करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
राज्यभरात पाच-सहा लाख वस्त्रोद्योग असून त्यांना महावितरणकडून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो. त्यापोटी दरवर्षी सरकारवर शेकडो कोटी रुपयांचा भार पडत आहे. त्यामुळे हा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांप्रमाणेच वस्त्रोद्योगाला वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार विखुरलेल्या वस्त्रोद्योगात सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, कुठे सौर प्रकल्प उभारावे लागतील, याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नेमली आहे. दरम्यान, वस्त्रोद्योगाच्या ठिकाणी सौरऊर्जा संयंत्र स्थापन करण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यास संबंधित वस्त्रोद्योग घटकांनी अन्यत्र ठिकठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापन करून तेथील वीज वापरण्यास परवानगी देण्याचा विचार आहे.
